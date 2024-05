ウクライナ外務省は現地時間の2024年5月1日、外務省を代表してメディアに向けて公式声明を発信するAI報道官「Вікторія Ші(ヴィクトリア・シー)」を発表しました。報道にAI生成のデジタルパーソンを使用することにより、人間の外交官の時間を節約するのが狙いとのことです。The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine has appointed a digital person to inform on consular issues | Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

https://mfa.gov.ua/en/news/mzs-ukrayini-priznachilo-cifrovu-osobu-dlya-informuvannya-shchodo-konsulskih-pitanUkraine unveils AI-generated foreign ministry spokesperson | Artificial intelligence (AI) | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/article/2024/may/03/ukraine-ai-foreign-ministry-spokespersonウクライナ外務省が公開したAI報道官が実際に話す様子は、以下の公式動画で確認できます。Вікторія Ші - цифрова особа МЗС України з консульських питань - YouTubeウクライナ国旗が掲げられた壁を背に話しているのが、ウクライナ外務省のAI報道官です。話している様子はかなり自然で、事前にAI生成のデジタルパーソンだという情報がなければ違和感を抱かない人も多そうです。「Вікторія Ші(ヴィクトリア・シー)」という名前は、「Вікторія(ウクライナ語で『勝利』を意味する)」と、「Ші(ウクライナ語で『人工知能(AI)』を意味する『Штучний інтелект』の略)」を組み合わせたものだそうです。また、AI報道官の見た目は実在するウクライナの歌手であり、恋愛リアリティ番組の出演者としても人気を博したロザリー・ノンブレ氏を基に作成されました。ノンブレ氏はウクライナ外務省のプロジェクトに無償で参加し、自身をプロトタイプとしてAI報道官を作成することに同意したとのこと。ウクライナ外務省は、AI報道官とノンブレ氏はあくまで2つの異なる人格であり、外務省を代表してコメントするのはデジタルパーソンであるAI報道官だけだと説明しています。AI報道官が話す内容はAIが生成したものではなく、実在する人間の担当者が執筆・確認したものに限られます。偽物が発生するのを防ぐため、AI報道官が登場する動画にはすべてウクライナ外務省の公式声明ページにリンクするQRコードが添付される予定です。ウクライナのドミトロ・クレーバ外務大臣は、「領事館のコメントにAIが生成したデジタルパーソンを使うのは、主に外務省の時間とリソースを節約するためです。本物の外交官はより効果的に、市民を助けるための他の仕事に集中できます」「外交は、ウクライナだけでなく世界中で常に保守的な領域であり、革新が最も遅れていました。私たちはこれを変えようとしています」とコメントしました。