もしもあなたが、お気に入りの動画を楽しんでいる際、このところ生産性向上アプリやテクノロジーブランドの広告を目にする機会が増えたと思っているなら、それは気のせいではない。少なくともエージェンシー幹部らによれば、それが現状であり、B2Bマーケターらは昨年から、B2Cマーケターらのプレイブックを見習い、TikTokやストリーミング広告のような消費者向けのスペースに、感情的に訴えたり、時にユーモラスなスポットを積極的に投入したりしている。

B2B戦略とB2C戦略の境界線は曖昧に

すべてのブランドが従うべき普遍的原理

今日のマーケティング環境は、かつてないほど細分化されている。そのため、消費者ブランドと同様に、B2Bブランドもいまや、ライバルがひしめく市場で目立つための術を探っている。「優れたB2Cブランドであれば、そうした諸々のことをすべてやっていたが、B2Bブランドにはいまひとつぴんと来ていなかった。B2BはとにかくB2Cとは違う、という感覚があった」と、オグルヴィ・カリフォルニア(Ogilvy California)のストラテジー部門トップであるジャレッド・グルナー氏は話した。「私はB2Bだが、ほかのソフトウェアブランドの企業とだけ競っているわけではない。私は人々の休暇と競い、政策と競い、人々の友人と競っている」。いまや、ビジネス向けマーケティングと消費者向けマーケティングの境界線は曖昧になりつつある。それを受けて、エージェンシー幹部らはB2Bマーケティング担当者に対し、戦略を一新することを勧めている。具体的には、TikTokやストリーミング広告におけるブランド認知向上策により多く投資することで、より強固なメディアミックスを含め、ストーリーテリングでブランド理念やナラティブを強化するよう促しているという。たとえば、企業アプリケーションソフトウェア会社、ワークデイ(Workday)は4月第2週に行われたマスターズ・トーナメント2024の期間中、ミュージシャンのグウェン・ステファニーやトラヴィス・バーカー、ビリー・アイドルを起用したユーモラスなテレビCMによるグローバルキャンペーンを展開した。同社はスーパーボウル2023の際にもスポットCMを打っており、これはその流れに続くものだ。米DIGIDAYでも3月、実際に インフルエンサーマーケティングに投資するB2Bマーケターが増えていることを報じた 。また、生産性向上アプリのノーション(Notion)は、2022年にグローバルOOHキャンペーンを実施して以来、インフルエンサーマーケティングに取り組んでいる。B2Bマーケターらはメッセージングに柔軟性を持たせることにもますます積極的になっており、ビジネス用語や定番の売り文句から離れ、人々の感情に訴えかけるエモーショナルなメッセージングに移行しつつあると、OOHメディア企業であるヴィスター・メディア(Vistar Media)のマーケティング部門VPレスリー・リー氏は話す。同氏によれば、近年は、B2Bマーケターが意思決定者と場所を選ばずに出会える確率を上げようと、プログラマティックOOH広告に投じる資金を増額する傾向が見られるという(具体的な金額は明かさなかった)。インフルエンサーマーケティングエージェンシー、ビリオンダラーボーイ(Billion Dollar Boy)の共同創業者兼CEOのエド・イースト氏によれば、最近は、B2Bインフルエンサーマーケティングに関する問合せが増えているという。「我々は以前から、B2BメッセージングをB2Cコンテンツクリエーターの動画に統合できる、クリエイティブなアプローチを開発することに勤しんできた」と同氏は話す。「過去のコンテンツはどれも非常に企業的であり、それゆえB2Bマーケターらはいま、そこから抜け出す術を見つけようとしている」。ジーノ・デジタル・エクスペリエンス(Zeno Digital Experience、以下ZDX)のEVPグレッグ・テデスコ氏も同様の動きを見せており、B2Bクライアントらに対して、TikTokなどの消費者と直接対面できるメインストリームチャネルや、意思決定者をオンとオフのいずれの時間でもターゲットにできるストリーミング広告を利用するよう指導しているという。「端的に言えば、私たちがやっていることの多くは、LinkedIn上の肩書きではなく、生身の人間に対して訴えかけることだ」と同氏は話す。「これまでと異なるこうしたチャネルは、リーチや認知、さらにはコンバージョンのためのチャネルにもなり得るものであり、この動きは今後も継続すると私は見ている」。B2C戦略の利用はB2Bマーケターにとって必ずしも新たな現象ではないが、このカテゴリーのリードライフサイクルはほかよりも長いため、従来の売り込みの枠を超えたブランド・レレバンス確保の手段を見つけることがますます重要になっている。「そうしたブランドは皆、オーディエンスに注目してもらえる何かをしなければならない、とまではいかなくとも、しても良いということが、直感的にわかっていた」とグルナー氏は話す。「実際にそれは、すべてのブランドが従うべき普遍的原理だ。B2Bは単に遅かっただけだと思う。自分たちは違う、自分たちはユニークまたは特別だと考えていた。だがいまや、そうではないことは我々の誰もが承知している」。[原文:Why B2B marketers are advertising more like consumer brands to break through a crowded marketplace]Kimeko McCoy(翻訳:SI Japan、編集:戸田美子)