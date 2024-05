【第4回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6】開催日時:5月12日16時~

プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」は、eスポーツ大会「第4回 Crazy Raccoon Cup Street Fighter 6」を5月12日16時より開催する。

「CRカップ」は、同チームが主催するeスポーツ大会で、これまでに「VALORANT」や「Apex Legends」、「レインボーシックス シージ」など多彩なゲームで開催されている。

今回格闘ゲーム「Street Fighter 6」で開く大会は4回目となり、出場メンバーなどの詳細は後日公開予定となっているほか、スクリムは5月9日から3日間を予定している。

