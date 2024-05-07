【PHOTO】“大国男児メンバー所属”新グループASC2NT、デビューショーケースを開催
7日午後、5人組のボーイズグループASC2NTがソウル江南（カンナム）区イルジアートホールにて、1stシングル「Expecting Tomorrow」の発売記念ショーケースを開催した。
ASC2NTは大国男児出身のカラム、インジュン、JAYと新メンバーレオン、カイルで結成された5人組ボーイズグループだ。1stシングル「Expecting Tomorrow」は、暗闇の中でも希望を求めて進む勇気と困難を克服する過程を歌い、リスナーに夢への情熱と希望のメッセージを届ける。
・【PHOTO】“大国男児メンバー所属”新グループASC2NT、インタビューで見せた爽やかな笑顔
・“大国男児メンバー所属”新グループASC2NT、1stシングル「Expecting Tomorrow」トラックリストを公開
ASC2NTは大国男児出身のカラム、インジュン、JAYと新メンバーレオン、カイルで結成された5人組ボーイズグループだ。1stシングル「Expecting Tomorrow」は、暗闇の中でも希望を求めて進む勇気と困難を克服する過程を歌い、リスナーに夢への情熱と希望のメッセージを届ける。
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