ÆÈÀê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ªRides In ReVellion¡¢New Single¥ê¥ê¡¼¥¹¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ö·²ÀÄ¡×Åìµþ¸ø±é³«ºÅ
5·î2Æü¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖRides In ReVellion¡Ê¥é¥¤¥º¥¤¥ó¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢New Single¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¤ÎÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ö·²ÀÄ¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤ò¡¢½ÂÃ«¶áÌ¤Íè²ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏVo.óÕ¤¬¹¢¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Âô»³¤Î´ÑµÒ¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÀ¼±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Î¡ÖRAIN¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç²ñ¾ì¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¡ÖFALLING STAR¡×¤Þ¤Ç¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏVo.óÕ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î9¼þÇ¯¡¢ÍèÇ¯¤Î10¼þÇ¯¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖÌëÌÀ¤±ºÇÁ°Àþ¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚGt.TaJI¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö·²ÀÄ¡×¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤¬³Ú¶Ê¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤«ÁÏ¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ï7/11(ÌÚ)OSAKA MUSE¤È7/20(ÅÚ)ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë9¼þÇ¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖCLOUD ½¡×Rides In ReVellion¤¬Âçºå¡¢Åìµþ¤Ç½é¤á¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë9Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤È¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤òºÆ¤Ó¿¼¤¯¹ï¤ß¹þ¤â¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ7/26(¶â)¤Ë¤ÏÂçºåBIGCAT¤Ë¤Æ9¼þÇ¯¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈ¿¹³À¼ÌÀ¡×º£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ¹â¤ÊÃç´Ö¡¢ÀèÇÚÃ£¤¬¤³¤ÎÆü¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7¥Ð¥ó¥É¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊªÀ¨¤¤Ç®¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬Ã£¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö·²ÀÄ¡×¥Ä¥¢¡¼¤Ç¹¹¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Rides In ReVellion 9¼þÇ¯Year¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡Û
¢£Rides In ReVellion 9th ANNIVERSARY ONEMAN¡ÖCLOUD ½¡×
¡ÚÂçºå¡Û7.11¡ÊÌÚ¡Ë OSAKA MUSEOPEN 18:00 START 18:30¡ÚÅìµþ¡Û7.20¡ÊÅÚ¡Ë ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´ÛOPEN 17:30 START 18:00
¡ÚTicket¡ÛADV \5,500 DOOR 6,500¡ÊDÂåÊÌ¡Ë
¢£Rides In ReVellion 9¼þÇ¯¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈ¿¹³À¼ÌÀ¡×
¡ÚÆüÄø¡Û2024Ç¯7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú²ñ¾ì¡Û¿´ºØ¶¶BIG CATOPEN 14:45 START 15:30
¡Ú½Ð±é¡ÛRides In ReVellionvistlip¡ÊGUEST¡ËRAZORXANVALAAshmaze.nurie¥¢¥ó¥Õ¥£¥ë
¡ÚTicket¡ÛADV \7,500 DOOR 8,000¡ÊDÂåÊÌ¡Ë