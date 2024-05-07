セブンイレブン、5月8日「増量フェア」開始、1週間限定「とろ生食感チーズケーキ」を倍の2個入りに増量などの“感謝祭”開催
セブン-イレブン･ジャパンは5月8日から5月15日まで、「感謝祭 お値段そのまま人気商品増量フェア」をセブンイレブン店舗で開催する。
セブンイレブン 「対象商品の目印」
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1週間限定で、対象商品は数量限定。なくなり次第終了する。「とろ生食感チーズケーキ」「北海道十勝産小豆使用よもぎ香る草もち」などもともと1個入りの商品を2個入りの2倍にする商品のほか、サンドイッチ一組増量など様々な商品を対象に増量を実施する。
各商品税込表記。◆1個増量で2倍の2個入り
「とろ生食感チーズケーキ(2個入り)」沖縄県を除く全国販売248.40円。「北海道十勝産小豆使用よもぎ香る草もち(2個入り)」沖縄県を除く全国販売170.64円。
セブンイレブン 「とろ生食感チーズケーキ」「北海道十勝産小豆使用よもぎ香る草もち」各1個増量で2倍◆サンドイッチ1組増量
「ミックスサンド たまごサンド1組増量」全国販売302.40円。「ツナ&たまごサンド たまごサンド1組増量」全国販売248.40円。
セブンイレブン 「ミックスサンド たまごサンド1組増量」「ツナ&たまごサンド たまごサンド1組増量」◆おむすび、サラダ、総菜増量
「おむすび2個+1個入り」全国販売248.40円。「昆布おむすびを増量」。
「コールスローサラダ」全国販売257.04円。従来比コーン2倍。
「7種具材のお豆腐とひじきの煮物」全国販売226.80円。従来品配合比枝豆3倍。
セブンイレブン 「おむすび2個+1個入り」「コールスローサラダ」「7種具材のお豆腐とひじきの煮物」◆ざるそば麺量1.2倍
「石臼挽きそば粉のざるそば(麺量1.2倍)」北海道、静岡県、長野県、山梨県を除く全国で販売410.40円。「北海道産蕎麦粉使用ざるそば(麺量1.2倍)」北海道で販売464.40円。「石臼挽きそば粉のざるそば(麺量1.2倍)」静岡県で販売464.40円。「香りとのど越し石臼挽きそば粉のざる蕎麦(麺量1.2倍)」長野県、山梨県で販売。421.20円。
セブンイレブン 「ざるそば(麺量1.2倍)」◆牛乳寒天みかん1.5倍入り
「北海道産牛乳使用 牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」東北、長野県、九州、沖縄県を除く全国で販売226.80円。「岩手葛巻町産牛乳使用 牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」東北で販売237.60円。「八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」長野県で販売226.80円。「阿蘇小国ジャージー牛乳使用 牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」九州で販売248.40円。
セブンイレブン 「牛乳寒天(みかん1.5倍入り)」