マクロン仏大統領、習主席夫妻招き夕食会
【AFP＝時事】フランスのエマニュエル・マクロン（Emmanuel Macron）大統領と妻のブリジット（Brigitte Macron）氏は6日、エリゼ宮（Elysee Palace、大統領府）で公式夕食会を主催し、国賓待遇で訪問中の中国の習近平（Xi Jinping）国家主席と妻の彭麗媛（Peng Liyuan）氏を歓待した。
夕食会では乾杯に先立ち、マクロン氏と習氏が共にスピーチを行った。
ゲストには、仏俳優のソフィー・マルソー（Sophie Marceau）さん、リュック・ベッソン（Luc Besson）監督、中国の俳優コン・リー（Gong Li）さん、ピアニストのラン・ラン（Lang Lang）さん、国連教育科学文化機関（UNESCO、ユネスコ）のオードレ・アズレ（Audrey Azoulay）事務局長、仏高級ブランドLVMHのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長らが招かれた。
【翻訳編集】AFPBB News
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夕食会では乾杯に先立ち、マクロン氏と習氏が共にスピーチを行った。
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