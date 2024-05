セキュリティツールなどを開発するCiscoの製品を不正に偽造して売買する活動を長年にわたり行っていたとして、アメリカ在住のオヌール・アクソイ被告人が懲役6年6カ月の実刑判決を受けました。Office of Public Affairs | Leader of Massive Scheme to Traffic in Fraudulent and Counterfeit Cisco Networking Equipment Sentenced to Prison | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/leader-massive-scheme-traffic-fraudulent-and-counterfeit-cisco-networking-equipment司法省によると、アクソイはニュージャージー州とフロリダ州で設立された少なくとも19の会社のほか、Amazonで約15店、eBayで約10店の販売組織(総称して「プロネットワーク事業体」)を経営していたとのこと。アクソイはこれらのプロネットワーク事業体を通じ、中国および香港のサプライヤーからCiscoの偽装ラベルおよびステッカー、箱、書類、包装を施した低品質の改造品を何万台も輸入。国防総省をはじめとする多くの軍事組織や政府機関、病院、学校などに販売していたそうです。アクソイが輸入した製品にはすべてCiscoが登録する商標が記されていたため、Ciscoが製造および認可した本物の高品質デバイスであるかのように見えていたとのこと。しかし、実際は旧型の低品質モデルであることがほとんどで、一部は既に販売された中古品や、一度廃棄されたものも含まれていたそうです。司法省によると、中国の偽造業者がこれらの中古品を改造し、実際より高価な新しい製品であるかのように見せかけていたとのこと。また、偽造品にはソフトウェアをチェックしてハードウェアを認証するためのCiscoのシステムを回避するようなコンポーネントも含まれていたそうです。プロネットワーク事業体が販売した偽造品はしばしば性能や安全性に多くの問題があり、動作不良やその他の不具合を起こしてユーザーに多大な損害を与えたとのこと。偽造品は政府の機密情報システムなど機密性の高い場所で使われたほか、F-15やF-18といった戦闘機など、米軍が保有する多数の軍用機で使われていたことも発覚したとのこと。これらのデバイスの推定小売総額は数億ドル(数百億円)であり、アクソイ自身は数十億円程度の個人収入を得ていたようです。こうしたデバイスは2014年から2022年にかけて約180件が税関・国境警備局によって押収されていて、アクソイが関与していたことは早くからわかっていたそうですが、アクソイは偽造品の取引をやめませんでした。2014年から2019年にかけて、Ciscoはアクソイに対して偽造品の販売を辞めるよう警告する書簡を送達。アクソイは少なくとも2通に応じましたが、弁護士を通じて偽造書類を送り返していたとのことです。2021年には倉庫の捜索が行われ、偽造品約1156台が押収されました。2023年、アクソイは他人と共謀して偽造品を売買した罪と、郵便詐欺および電信詐欺を働いた罪を認めました。アクソイは司法取引に応じ、Ciscoに1億ドル(約154億円)の賠償金を支払うこと、その他の被害者には後日裁判所が決定する額の賠償金を支払うこと、押収された偽造品を破棄することに同意。合わせて懲役6年6カ月の実刑判決を受けました。海軍犯罪捜査局(NCIS)経済犯罪支局のグレッグ・グロス特別捜査官は、「今回の事件は、政府に偽造品を売ろうとする者に対する警告となるはずです」と指摘。司法省刑事局長のニコール・M・アルジェンティエリ司法次官補は、「中国や香港からの低品質機器をサプライチェーンに氾濫させる犯罪者は、企業に損害を与え、深刻な健康・安全リスクをもたらし、国家安全保障を脅かします。この事件は、国内で起訴された偽造商標事件としては最大級のものとなります」と述べました。