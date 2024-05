東京ディズニーシーに2024年6月6日にオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が誕生します。

今回は、『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「フローズンキングダム」の主役である「アナ」と「エルサ」とのグリーティングを紹介します。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「フローズンキングダム」キャラクターグリーティング

開業日:2024年6月6日

東京ディズニーシー8番目のテーマポートは、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」がテーマとした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、このプロジェクトのために新たに開発する4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

「フローズンキングダム」は、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界が広がるエリア。

雪の女王であるエルサが雪や氷を操る魔法の力を受け入れ、映画が幕を閉じた後の幸せな世界です。

そんな「フローズンキングダム」では、ディズニー映画『アナと雪の女王』のダブルヒロイン「アナ」と「エルサ」が登場!

(※キャラクターとはいつでも会えるわけではありません)

えんじ色のケープ姿がかわいい「アナ」と雪山で変身した際のドレスを着た「エルサ」

美しいアレンデール城の前でなかよくポーズをとってくれました☆

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス、『アナと雪の女王』エリア「フローズンキングダム」のキャラクターグリーティングの紹介でした。

