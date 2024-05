監督最新作、第96回アカデミー賞で作品賞、監督賞をはじめ最多7部門受賞となったが、2024年3月29日の日本公開から37日間で観客動員100万人越えを達成、興行収入16億円を突破したことがわかった。

オープニング週末にIMAXにクリストファー・ノーラン監督作品史上週末最高の成績を記録。4週連続で洋画ランキング1位となる快進撃を続けている。2024年公開の洋画作品としては現時点までにNo.1の記録となる。

劇場での上映は、IMAX65ミリ・カメラの表現力を知り尽くしたノーラン監督が 2つの画角で極限の没入体験へと導く IMAX版、質の高い音響で監督の演出意図を堪能できるDolby Cinema、繊細な表現が心に焼きつく35ミリフィルム版、そして通常版の4つのフォーマットで上映が続いている。

The post first appeared on .