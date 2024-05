ATEEZ、日本初のファンミーティング開催決定

■『ATINY’S VOYAGE : FROM A TO Z IN JAPAN』が2都市4公演、8月に開催!

ATEEZが日本で初めてのファンミーティング『ATINY’S VOYAGE : FROM A TO Z IN JAPAN』を開催することが決定した。

8月21日・22日に東京ガーデンシアターで、8月27日・28日にグランキューブ大阪で開催される。

2023年12月にリリースされた2ndフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』が、アメリカ・Billboardのメインチャート「Billboard 200」にて自己最高の1位を獲得、イギリスの「オフィシャルアルバムチャート」で2位を記録するなど、世界的に注目を集めるATEEZ。

4月にはアメリカ最大級の音楽フェスティバル『Coachella 2024』のステージに、K-POPボーイズグループ史上初となる出演を果たし、約50分間で全10曲を披露。そのエネルギーに満ちた圧倒的なパフォーマンスに現地の観客だけでなく、世界中から賞賛を受けた。

さらに日本屈指の大型フェスティバル『SUMMER SONIC 2024』への出演も決定するなど、破竹の勢いで話題を呼んでいる。ますます活躍の幅を広げる彼らとのファンミーティングは特別な夏の思い出になるだろう。なお公演の詳細は改めて発表される。

