グッチのブランドアンバサダーを務めるプロフィギュアスケーター・羽生結弦にフィーチャーした写真展『In Focus: Yuzuru Hanyu Lensed by Jiro Konami』が、東京・グッチ銀座 ギャラリーで22日から開催されることが7日、発表された。グッチ銀座 ギャラリーは、ブランドのコアバリューであるクラフツマンシップやイノベーションを体験できるダイナミックな空間、国内外のアーティストやクリエイターとのつながりを育む場として2023年6月にオープン。オープニングを羽生の初の写真展『YUZURU HANYU:A JOURNEY BEYOND DREAMS featured by ELLE』が飾った。

今回の写真展では、ニューヨークを拠点にファッション、コマーシャル、アート、ユースカルチャーなどさまざまなジャンルを横断して活躍するフォトグラファーでエモーショナルな作風で知られる小浪次郎氏が、羽生と向き合い、「ありのままの今」をテーマに撮り下ろした作品を披露する。小浪氏は自身の作品について「被写体の持つ個性や思想に自分が瞬間的にどう反応するのかが、写真の面白さ。そして被写体と向き合い続けるうちに関係性が変わっていく。だから1枚目と2枚目以降では全く違った表情になる」とコメント。言葉の通り、人々はまるで被写体が目の前に存在しているかのような写真を通じて、これまでに見たことのない羽生さんと出会うことができる。同写真展は、6月30日まで開催される。