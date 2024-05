〈食べログ3.5以下のうまい店〉西荻窪で飲むならここ！ 自家製レモンサワーとオレンジワインが最高に合う、中華×ビストロ

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は山本憲資さんに、西荻窪駅すぐそばにある中華ビストロを教えてもらった。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

そこで、グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は山本憲資さんに、西荻窪駅すぐそばにある中華ビストロを教えてもらいました。

教えてくれる人

山本憲資

Sumally Founder&CEO。1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

飲み屋の激戦区で支持を集める、テーブル席のあるビストロスタンド

古くからの飲み屋街が広がる西荻窪駅南口は、最近も新しい飲み屋が次々に参入して活気づいている。そんな南口繁華街にある「スタンド キッチン ルポン」は、ワインとレモンサワー、オリジナリティあふれる中華の立ち飲みスタンドとしてオープンした。

西荻窪駅から徒歩2分という駅近の立地

そのコンセプトがウケて瞬く間に人気店となり、5年の営業を経てすぐ近くに移転。1年半前にテーブル席もある広い店に生まれ変わった。といっても、スタンド時代の常連も使いやすいように手前は立ち飲みやカウンターがあり、おひとり様用の小ポーションメニューも充実している。

むき出しの天井やコンクリートの壁など無機質なインテリアがスタイリッシュ

山本さん

中央線沿いで予定があったので、ついでに寄りました。

入口付近に並ぶレモンサワーの漬け込みボトルも壮観

シグネチャーの「檸檬サワー」はキンミヤ焼酎をベースに国産の輪切りレモンをたっぷり漬け込んだ自家製。プレーンの「ドライ」のほか、シロップを加えた「クイーンサワー」、国産塩レモンを使った「キングサワー」、スパイスが入った「ジョーカーサワー」の全部で4種類ある。

ワインはスパークリングから白、赤、ロゼ、人気のオレンジワインまでバリエーション豊富。ナチュラルワインなど料理に合うものをセレクトしている。

ワインに詳しくなくてもわかりやすく説明されたボードがあるので、オーダーもしやすい

「ワインを飲みたいけれど詳しくない、そんな方にも気軽に来て欲しい」とオーナーの鈴木さん。そこでグラスワインはあえてカジュアルなものが中心、一方でボトルはマニアックなものもあり、セラーからセルフで選べるスタイルもワイン上級者には喜ばれているという。

ボトルで飲むなら、セラーからセルフで好みのワインを取れる

山本さん

オレンジワインやレモンサワーも充実しているところがとてもいいです!

人が集まる店が、街づくりの中心に

オーナーの鈴木さんは同じく西荻窪にある人気ビストロの店主。

「この街は飲み屋さんをはしごして楽しむ人が多いので、気軽に寄れる立ち飲みをオープンさせたんです」と話す。

左)料理長の井村翔悟さん 右)オーナーの鈴木秀輔さん

料理を手掛けるシェフの井村さんは老舗中華出身。本格的な中華料理をベースに、ワインに合うアレンジを考えながら日々メニューを進化させている。そのブレインとなっているのが、ワインに詳しく、フレンチのシェフである鈴木さんだ。2人のタッグが生み出す発想が型にはまらない中華の源なのだ。

山本さん

さりげなくワインとあわせる、センスのいい気の利いたチャイニーズで気に入っています。

店に入ると、ネオンの虎も迎えてくれる

定番料理のクオリティがレベチ! 創作中華×ワインが楽しくなる

他では味わえない自家製ダレにハマる! イチオシの水餃子

気まぐれ水餃子 880円

一番人気は水餃子。季節感を添えたいと、中のあんは旬の食材を取り入れて、1カ月ほどで変わっていく。この日はさつまいもやキャッサバを食べて育つ紫峰ポークを使ったシンプルな豚肉水餃子だ。黒酢しょうゆだれにココナッツファインを加えた特製ダレが個性的で、アジアのテイストを感じさせる。途中で自家製のラー油をたっぷり加えれば、また違った味も楽しめるのだ。

山本さん

自家製ダレを楽しんだ後は、ラー油をたっぷり入れて、辛めのスープで。ワインに合います。

南アフリカのオレンジワイン「ハミング・トゥリー」の柑橘のニュアンスが水餃子と合う

絶対オーダーすべし! よだれ鶏

本格!よだれ鶏 858円

「スタンド キッチン ルポン」のメニューは、中華でありながらフレンチの技法を取り入れたアレンジも多い。例えば「よだれ鶏」は、鶏肉を蒸すのではなく、低温調理で1時間かけてコンフィにする。コンフィは低温の油脂でじっくり煮るフレンチの調理法で、肉汁を逃さないのでしっとりとした食感とうまみがしっかり残るのだ。

にんにく、しょうがを利かせた香り重視の自家製ラー油を使ったタレが本格的

ごま、ねぎ、香菜の薬味もたっぷりと

山本さん

こちらもワインとの相性もいいですが、もうひとつの名物の檸檬サワーとも合います。

辛い料理には檸檬サワーもおすすめ。黒糖シロップを加えた「クイーンサワー」なら辛みを中和してくれる

待ってでも食べたい! 想像を超えてくる黒酢酢豚

絶品!黒酢酢豚 1,848円

フレンチの技法を取り入れたひねりあるメニューの中でも、驚かされたのが「黒酢酢豚」。水餃子と同じ紫峰ポークを、豚肉を塩漬けにするフレンチの保存食プティ・サレにしているという。ひと手間かけてプティ・サレにした豚肉は、うまみが凝縮し、脂がよりおいしい。

山本さん

こちらも外せない人気メニュー!

揚げるのに10分かかるという豚肉は脂がトロトロ

酢豚のソースは絡めず直前にかけることで、白玉粉を加えた衣のカリカリが際立ち、食感に絶妙な変化がついている。

シェフの井村さんが修業した老舗中華と同じ酢豚ダレは、目の前でかけてくれる

南フランスのオレンジワイン。肉に負けない数種のぶどうをブレンドした飲みごたえのある味わい

この日は鈴木さんに、酢豚に合うワインをおすすめしてもらったが、スタッフもワインに詳しいので、料理に合わせてワインをおまかせするのもいいだろう。

料理も充実しているので、それに合わせてたくさん飲んでみたいという人には、一人3,300円(2時間制)で10種類以上のワインから選べるお得な飲み放題もおすすめだ。



中華に合うと言われるオレンジワインと自家製レモンサワー、そしてフレンチの技法を生かしたワインに合う中華。この相性のいいマリアージュをぜひ味わって欲しい。

<店舗情報>◆スタンド キッチン ルポン住所 : 東京都杉並区西荻南3-12-1 日伸西荻プラザ 1FTEL : 050-5600-5456

