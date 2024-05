【「姫様“拷問”の時間です」拷問229】5月7日 公開

集英社は、同社の電子書籍サイト「少年ジャンプ+」にて、マンガ「姫様“拷問”の時間です」拷問229を5月7日に公開した。

拷問229では姫を救うため王国軍のルーシュ・ブリタンがやってきた。新たな魔法で姫を連れ出そうとするが……。

また、3月5日から4月2日に実施されたキャラ人気投票の結果も公開された。第1位は「トーチャー・トルチュール」、第2位に「魔王ゴッドサンダー」が獲得。第3位に「姫」が続く。

