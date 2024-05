SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」オリコン週間ランキングで1位に！メンバーのコメント到着

SEVENTEENのベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」が、5月7日発表の最新オリコン週間アルバムランキング(2024年5月13日付)で初週売上33.3万枚を記録し、初登場1位を獲得した。11thミニアルバム「SEVENTEENTH HEAVEN」に続き、8作連続・通算12作目の1位獲得となり、海外アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」歴代1位記録を⾃⼰更新した。

◆メンバー コメント

「17 IS RIGHT HERE」は、SEVENTEENの過去、現在、未来を集大成したアルバムだ。タイトル曲「MAESTRO」をはじめ、ヒップホップチームの「LALALI」、パフォーマンスチームの「Spell」、パフォーマンスチームの「Cheers to youth」の新曲4曲と、歴代タイトル曲28曲、「Adore U(Inst.)」(デジタル配信のみ)が盛り込まれている。彼らはこれを通じて、CARAT(ファンの名称)と共にした9年の足跡を記念し、自分たちだけの空間で永遠に共にするという約束を伝える。SEVENTEENは韓国と日本の超大型スタジアムで「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN」を開き、全世界のCARATとコミュニケーションしている。3月30〜31日に仁川(インチョン)アジアド主競技場で始まったツアーは、4月のソウルワールドカップ競技場を経て、5月18〜19日に大阪・ヤンマースタジアム長居、同月25〜26日に神奈川・日産スタジアムに続いていく。特に日産スタジアムは約7万人以上の観客が収容できる日本最大規模の会場であるため、多くのアーティストから“夢の舞台”と呼ばれている。昨年のファンミーティングやツアーなど23回の公演を全て完売させ、累積観客数1,000万人を超えた彼らは、今回のツアーを通じて“超大型スタジアムアーティスト”として浮上する見通しだ。欧州の大型音楽フェスティバルにも出演する。6月にK-POPボーイグループ初の英国イギリス最大の音楽フェスティバルである「グラストンベリー」のメインステージに上がり、9月にはドイツの「ロラパルーザ・ベルリン」にヘッドライナーとして参加する。SEVENTEENのベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」が、オリコン週間アルバムランキングにて1位を獲得することができました。いつも僕たちのことを応援してくれるCARATの皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。このベストアルバムは、過去、現在、未来の集大成となるベストアルバムです。9年間の僕達のあゆみを是非聞いてください。タイトル曲の「MAESTRO」は「指揮者」であり「一つの分野で誰からも認められる人」を意味する「MAESTRO」をキーワードに、「多様な僕たちが集まって、僕たちの世界を指揮していき、流れをリードして最高になろう」という意味を込めた曲です。是非、沢山聞いて愛してください!すぐにスタジアムツアーが始まります! CARATの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています!