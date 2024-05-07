対応機種・カラー別に集計 1位は前週から変わらず 今売れてるスマートフォンケースTOP10TOP10 2024/5/7
「BCNランキング」2024年4月22日から28日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
2位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
3位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
4位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
5位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
6位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
6位 AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）
8位 iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P24ELC1/BR（レイ・アウト）
9位 arrows We用ハイブリッドケース 極み
PM-F212HVCKCR（エレコム）
10位 Google Pixel 8用Like standard 耐衝撃 手帳型レザーケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-GP8ELC1/BR（レイ・アウト）
10位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
2位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
3位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
4位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
5位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
6位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
6位 AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケース
TR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）
8位 iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P24ELC1/BR（レイ・アウト）
9位 arrows We用ハイブリッドケース 極み
PM-F212HVCKCR（エレコム）
10位 Google Pixel 8用Like standard 耐衝撃 手帳型レザーケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-GP8ELC1/BR（レイ・アウト）
10位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。