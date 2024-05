ディオールから新たなエッセンシャルアイテム「ディオール ノリータ」バッグが登場

ディオールは、2024年フォール コレクションより、マリア・グラツィア・キウリによってデザインされた、新たなエッセンシャルアイテムである「ディオール ノリータ」バッグを発売します。© SASHA MARRO © JEAN MARIE BINET/Courtesy of DIOR滑らかなブラックレザーを纏ったこのアイテムは、その柔らかなラインが特徴で、純粋さと洗練を兼ね備えています。そのしなやかで優雅なカーブによって、エレガントで常に動きのある奔放なスタイルを約束します。ディオールのヘリテージを象徴するこのモデルは、「マクロカナージュ」モチーフで飾られたバージョンとしても登場し、ムッシュ ディオールのラッキーチャームを思い起こさせる“D.I.O.R.”チャームといった上品なディテールで強調されます。

© SASHA MARRO © JEAN MARIE BINET/Courtesy of DIORこのアイテムはラウンド形のハンドルに調節可能なショルダーストラップが付属し、ハンドバッグ、ショルダーバッグ、そしてクロスボディといったように様々な持ち方で楽しめます。また、華やかなジュエリーのように、ハンドルはメゾンの永遠のコードであるゴールドの輝きを纏ったメタルで仕上げられています。ミディアムとラージの2サイズで展開されるこの魅惑のアイテムは、これまで以上にメゾンのコンテンポラリーな精神を表現します。卓越性の賜物であるこの格別なバッグは、2024年4月25日より全国のディオールブティックと公式オンラインブティックで展開しています。Courtesy of DIOR「ディオール NOLITA」バッグ ミディアムマクロ カナージュ ラムスキン66万円(税込)Courtesy of DIOR「ディオール NOLITA」バッグ ミディアムディオール オブリーク ジャガード キャンバス58万円(税込)Courtesy of DIOR「ディオール NOLITA」バッグ ラージディオール オブリーク ジャガード キャンバス64万円(税込)@DIOR @MariaGraziaChiuri#DiorFall24 #ディオールお問い合わせ:クリスチャン ディオールTEL:0120-02-1947