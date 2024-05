ヴィン・ディーゼルが主演を務めるSFアクション映画『リディック』シリーズ第4作『リディック:フューリア(原題:Riddick: Furya)』の撮影が、2024年8月下旬より開始となることがわかった。米が報じている。

2000年公開の『ピッチブラック』に始まった『レディック』シリーズは、強靭な肉体と戦闘能力、暗視能力を持つ凶悪犯罪者、リディックを主人公とする物語。2004年に第2作『リディック』、2013年に第3作『リディック:ギャラクシー・バトル』が製作された。

シリーズ第4弾となる『リディック:フューリア』では、凶悪な賞金稼ぎやエイリアンを相手に戦いを続けてきたリディックがいよいよ故郷の星・フューリアに帰還。ほとんど覚えていないこの星が破壊されている可能性を恐れていたリディックだが、そこでは人々が生存のために新たなモンスターと戦っていることを知るという。

報道によれば、撮影は2024年8月26日より開始。ドイツ、スペイン、イギリスでの実施が予定されている。ディーゼルはかねてより自身のInstagramで撮影開始が近づいてきていることを示唆しており、4月下旬には本作の撮影のためにトレーニングに励んでいることを。

ディーゼルは主演・製作を兼任。監督・脚本には、シリーズの過去作を手がけてきたデヴィッド・トゥーヒが復帰する。

待望のシリーズ復帰となるディーゼルは多忙を極めており、『リディック』第4作撮影開始の翌月となる9月中旬からは『ワイルド・スピード』完結作のプリプロダクション(撮影前準備)が。2025年初頭の主要撮影開始に向け、準備に取り掛かることになる。

このほか、米マテル社発のロボット玩具『Rock'Em、Sock 'Em Robots』の映画版や「刑事コジャック」(1973-1978)の映画版なども控えている。

