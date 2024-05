NewJeans ダニエル「2024 KOREA ON STAGE」の単独MCに抜擢！英語でのプレゼンにも期待

NewJeansのダニエルが、単独MCに抜擢された。国家遺産庁が主催し、国家遺産振興院とKBSが主管する「2024 KOREA ON STAGE - NEW GENERATION」(以下、「KOREA ON STAGE」)が5月21日午後7時30分、景福宮(キョンボックン)興礼門(フンレムン)前の特設ステージで開催される。「KOREA ON STAGE」は、韓国を代表する国家遺産を主人公にした公演で、今年で5回目を迎える。昨年は韓国とイギリスの国交正常化140周年を記念して、イギリスの首都ロンドンのウェンブリー・アリーナで開催されたが、今年は文化財が60年ぶりに国家遺産という新しい名称に転換されたことを記念して、韓国の法宮である景福宮で行われる。

今回の「KOREA ON STAGE」のMCは、現在のK-POP市場で高い人気を集めるグループNewJeansのダニエルが単独で担当する。「KOREA ON STAGE」の司会を務めることになった彼女は、国家遺産の偉大さを全世界に伝えるために、英語でのスペシャルプレゼンターを果たすことになり、期待を集めている。KBSは「様々なジャンルの韓国のトップアーティストたちが、これまでにない豪華なステージで感動を届ける予定なので、たくさん期待してほしい」と伝えた。「KOREA ON STAGE」は21日夜11時30分にKBS 2TVで放送され、KBS Worldを通じて142ヶ国に送出される。また、8日午後1時から「KOREA ON STAGE」のホームページにて、観覧の申し込みが開始される。