ベクホ＆BIGONE、コラボシングル「LOVE OR DIE」ハイライトメドレーを公開

ベクホ(NU'EST)とラッパーのBIGONEが洗練された雰囲気のシングルを予告した。ベクホとBIGONEは6日、公式チャンネルにシングル「LOVE OR DIE」のハイライトメドレーを掲載した。公開された映像の中にはタイトル曲「Love or Die」をはじめ、「愛しているからなんだ」「Oh my best day」「Love or Die(EDM ver.)」「Love or Die(Unplugged ver.)」など、全5曲の一部音源とコンセプトフォトの撮影現場が盛り込まれた。

今回のシングルには軽快なサウンドとキャッチーなメロディーが調和した「愛してるからなんだ」をはじめ、感性的な雰囲気のロックジャンル「Oh my best day」、スピード感のある電子サウンドが際立つ「Love or Die(EDM ver.)」、淡泊なアコースティック演奏にラテンリズムが加わった「Love or Die(Un plugged ver.)」など、ベクホとBIGONEの感覚的な音楽性を込めた楽曲が収録される。全曲がベクホとBIGONEの自作曲であるだけに、2人のアーティストが発揮する相乗効果が期待される。タイトル曲「Love or Die」はオルタナティヴロックジャンルの楽曲で、荒いギターとドラムサウンドが印象的だ。2人のアーティストの異なる歌声が交わり、ユニークな魅力を醸し出す中、繰り返されるサビがクセになる。「LOVE OR DIE」はミュージックパブリッシャーのプリズムフィルター(PRISMFILTER)の企画の下、出会いさえ想像できなかった二人のアーティストが披露するプロジェクトシングルだ。彼らは愛が始まる瞬間から別れるまでの過程を、まるで映画のワンシーンのように描き出し、強烈な余韻を残す。「LOVE OR DIE」は8日午後6時、各音楽配信サイトで発売される。