ATEEZ、日本初ファンミーティングが決定！8月に東京＆大阪で開催

ATEEZが日本ファンミーティング「ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z IN JAPAN」を8月21日(水)、22日(木)に東京ガーデンシアターで、8月27日(火)、28日(水)にグランキューブ大阪で開催することが決定した。ATEEZは2018年に韓国で、翌2019年末に日本でのデビューを果たした韓国8人組のボーイズグループ。メンバー個々のスタイルを強調したダンスパフォーマンスの高さや、他と一線を画すコンセプト・楽曲でグローバルな人気を誇る。2023年12月にリリースされた2ndフルアルバム「THE WORLD EP.FIN : WILL」が、アメリカ・Billboardのメインチャート「Billboard 200」にて自己最高の1位を獲得、イギリス・「オフィシャルアルバムチャート」で2位を記録するなど、世界的に注目を集める彼ら。先月アメリカ最大級の音楽フェスティバル「コーチェラヴァレー・ミュージック&アートフェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」のステージに、K-POPボーイズグループ史上初となる出演を果たし、約50分間で全10曲を披露。そのエネルギーに満ちた圧倒的なパフォーマンスに現地の観客だけでなく、世界中から賞賛を受けた。

さらに日本屈指の大型フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」への出演も決定するなど、破竹の勢いで話題を呼んでいる。ますます活躍の幅を広げる彼らとのファンミーティングは、特別な夏の思い出になること間違いなし。公演の詳細は改めて発表されるので続報をお楽しみに。

■公演情報

「ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z IN JAPAN」

【日程・場所】

〇東京ガーデンシアター

8月21日(水)

8月22日(木)



〇グランキューブ大阪

8月27日(火)

8月28日(水)



参加対象者:チケット申込み時、および公演当日にATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB年間コース会員の方

※開催時間、チケット情報などの詳細は後日発表いたします



■関連リンク

ATEEZ日本公式サイト