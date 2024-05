ENHYPEN、ワールドツアーのアメリカ公演が盛況裏に終了！カバーステージのサプライズ披露も

ENHYPENがワールドツアーのアメリカ公演を通じて、グローバルENGENE(ENHYPENのファン)とのコミュニケーションの幅をもう一度広げた。4日、アメリカのベルモントパークUBSアリーナ(UBS Arena)で開かれた「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN U.S.」(以下「FATE PLUS」)が盛況のうちに終了した。彼らは約3時間の間に計26曲を披露し、圧倒的なオーラを放ち、会場を埋め尽くした観客たちは爆発的な歓声と韓国語の曲の合唱で応えた。

公演開始から熱気が熱かった。808ベースをベースにしたポップロック(Pop Rock)ジャンルの曲「Drunk-Dazed」、他にディストーションエフェクトが強烈なエネルギーを醸し出すハイブリッドヒップホップ(Hybrid Hip-Hop)曲「Blockbuster」で一気に客席を盛り上げた。また、「Fever」「Still Monster」のステージで幻想的な雰囲気を醸し出し、客席の没入度を高めたり、「Attention、please!」「Tamed-Dashed」では清涼な魅力をアピールするなど、多彩な音楽カラーを見せた。メンバー一人ひとりの力量が際立ったステージも、現地ファンの大きな反響を得た。ジェイのギター演奏で完成した「TFW(That Feeling When)」と、ヒスンのピアノ演奏で甘さを加えた「Just A Little Bit」はユニットで披露され、原曲とはまた違った魅力を抱かせた。ニキは「Chaconne」のパフォーマンスに先立ち、優雅ながらも激情的なダンスでファンの注目を集めた。ENHYPENの「FATE PLUS」アメリカ公演は先月25日から4日までアナハイム、オークランド、ターコマ、ローズモント、ベルモントパークなどアメリカ5都市で開かれた。昨年9月にワールドツアーで訪問した際、ロサンゼルス、グレンデール、ヒューストン、ダラス、ニューヨーク、シカゴだけではなく、他の地域のファンとも会いたいというメンバーたちの思いがあった。彼らは今回の公演で各地域ごとにサプライズカバーステージを準備し、ファンに特別な思い出をプレゼント。現地の人気曲である「I Don't Think I'm Okay」「LOVE」「What Makes You Beautiful」などを見事にこなし、ファンとより深くコミュニケーションを図った。ベルモントパーク公演の最後には「もう『FATE PLUS』アメリカ公演の最後だなんて、とても名残惜しい。公演のタイトルのように、ENHYPENのことを好きでいてくれる皆さんと僕たちは運命だと思う。幸せな思い出を作ってくれて感謝している」と伝え、「また戻ってくる。ツアー中、ずっとENGENEにたくさんの力とエネルギーをもらえた。これからもっと頑張って、良い姿をお見せしながら恩返しする」と心からの感想を伝えた。ENHYPENは今月13日、スペシャルアルバム「MEMORABILIA」のリリースを控えている。同作にはタイトル曲「Fatal Trouble」を含め、「One In A Billion」「CRIMINAL LOVE」「Scream」、ユニット曲「Teeth」「Lucifer」など計6曲が収録される。