¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Àþ¾õ¹ß¿åÂÓÍ½Â¬¤Î¤¿¤á2¥ö·î´Ö³¤¾å´ÑÂ¬¤â¡Äµ¤¾Ý´ÑÂ¬Á¥¤ÎÄ´ºº´±¡Ú¥¢¥¹¥è¥¯¡ª¡Û
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦µ¤¾ÝÄ£¤Îµ¤¾Ý´ÑÂ¬Á¥¤òÆÃÊÌ¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î´Ä¶¡¦³¤ÍÎµ¤¾Ý²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ´ºº´±¤ÎÄ¹Ã«ÀîÂóÌé¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¤¿¤¯¤ä¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
Á¥Æâ¤ÇÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Êó¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¶á¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÇÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤ÎÍ½Â¬¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡Ö¸°¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥³¥ó¥Æ¥Ê¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ä¾·Â1.8m¤Î´ÑÂ¬ÍÑ¥Ð¥ë¡¼¥ó¤À¡£¾å¶õ30Ò¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃà¼¡¥Ç¡¼¥¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
´ÑÂ¬¤Ï4¿Í¸òÂå¤Ç24»þ´ÖÂÎÀ©¡¢Ä¹¤¤¤È¤¤Ï2¥«·î¤â¤Î´Ö¡¢³¤¤Î¾å¤Ç´ÑÂ¬¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ÊÁ°¤ÏÂç³Ø¤Çµ¤¾Ý¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢Ä´ºº´±¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¡£Å·µ¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤ÎÄ´ºº´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢º£¤È¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÍ¸úÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÈÀÕÇ¤´¶Î¾Êý´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¡¢À¸³è¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Å·µ¤¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¤¢¤¹¤âÂ³¤¯¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×5·î6ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë