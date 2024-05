YouTubeは4月、ショッピング(Shopping)の機能に関する一連のアップデートを発表し、コンテンツクリエイターがより柔軟に自分のチャンネルを収益化できるようになることを示唆している。だがもっと広い意味では、YouTubeの親会社であるアルファベット(Alphabet)が、クリエイターとそのアフィリエイトを、変化し続けるソーシャルコマースの領域で競争力を維持するための手段とみなしていることの表れでもある。

クリエイターのためのソーシャルコマースの進化

新機能がアフィリエイトコマースの未来を予見する

ソーシャルコマース競争でのメタの優位性とYouTubeの進化

アルファベット幹部のコメントで明らかになる成功の方程式

今回のアップデートの一部では、クリエイターのページで商品を紹介したり、古いコンテンツを新しいショッピングリンクでリフレッシュしたりするための新たな方法に注力している。だがブランドにとって重要な要素は、クリエイターがターゲット(Target)、アルタ(Ulta)、アディダス(Adidas)など、300社以上のYouTubeのパートナーブランドにアクセスできる「アフィリエイト・ハブ」のローンチである。このハブは、クリエイターのコミッション率を表示したり、サンプルリクエストを可能にするなどの機能を備えている。 最新のアップデート には以下の要素がある:・ショッピングコレクション。クリエイターが自分のストア(Store)のタブ、商品リスト、動画説明に載せることができる機能。個別の商品リストではなく、「春のネイル必需品」といった、ひとつのカテゴリーに複数のアイテムをまとめることができる。・アフィリエイト・ハブ。提携するブランドやコミッション率、プロモーションコード、サンプルリクエストなどをクリエイターが見つけるための一元化された場所。・複数の動画への商品のタグ付け。これによってクリエイターは古いコンテンツを収益化できるようになる。・クリエイターのためのWebプラットフォーム、フォースウォール(Fourthwall)との統合。YouTubeのアップデートが行われたのは、インフルエンサーエージェンシーがTikTok Shopでのさまざまな経験を報告している最中のことだ。ソーシャルコマースの世界では最新の、そしてほぼ間違いなくもっとも派手な参入となったTikTok Shopを9月にローンチして以降、その立ち上がりは緩慢としている。TikTokは自社の広告ネットワークにおける改良点をブランドに売り込みながら、新たなクリエイターをプラットフォームに呼び込もうとしている。ブルームバーグ(Bloomberg)によると、それでもTikTok Shopはことしは短期間でビジネスを10倍の175億ドル(約2.7兆円)に成長させることを目指している。しかしYouTubeは、クリエイターがショッパブルなコンテンツを制作しやすくすることで、ブランドの売上とプラットフォームの広告収入を促進するという戦略に注力しているようだ。アフィリエイトリンク会社バトン(Button)の創業者、マイケル・ジャコーニ氏は、この新しいアフィリエイト・ハブは、ブランドがアフィリエイトチャネルからより多くのROIを生み出す方法になるだろうと語る。さらに広い目で見れば、今回のアップデートは、2013年に自社のアフィリエイトネットワークを売却したYouTubeの親会社であるGoogleが、再びアフィリエイトネットワークを将来の収益源とみなしている兆候だという。「世界最大の広告会社であるGoogleが、さらにアフィリエイトコマースを可能にするツールを構築しているということは、Googleはインターネットもその方向に向かっていると考えているからだと思う」とジャコーニ氏は述べている。全体として、ソーシャルコマースの世界は盛況である。eマーケター(eMarketer)によると、米国では2020年にソーシャルコマースによる売上が270億ドル(約4.16兆円)近くに達したが、この数字は昨年は670億ドル(約10.3兆)に達しており、2027年には2倍以上の1445億ドル(約22.3兆円)になると予想されている。このようなプラットフォーム間の競争激化のほとんどは、買い物客になる可能性の高い若い視聴者を惹きつけることに起因している。eマーケターの1月の調査では、Z世代の68%がTikTokで直接買い物をする可能性が高いことがわかった。これはYouTubeで買い物をすると答えたのと同じ割合である。しかし米国の成人全体ではYouTubeの方が普及率はかなり高い。46%がTikTokで購入する可能性があると答えたのに対し、39%がYouTubeで購入する可能性があると回答している。一方、メタ(Meta)のプロパティは引き続きソーシャルコマースで優位を保っており、インスタグラムはおそらくZ世代の買い物客の71%を獲得している。Facebookはソーシャルコマースの購入者数が年間6460万人と予想されており、生の数字でトップを走っている。インフルエンサーエージェンシー、ディフラクション(Diffraction)の共同創業者、ジョセフ・ソティル氏は、YouTubeショッピングのアップデートは、複数のプラットフォームを利用するクリエイターにとって朗報だと述べた。TikTokで成功を収めた人々は、これらの新しいツールを使ってYouTubeにコンテンツを持ち込むことができる。それによってクリエイターは新しいオーディエンスにリーチし、アフィリエイト関係からより多くの利益を得られるようになるだけでなく、プラットフォームを超えてファンに向けて複数のタッチポイントを作ることができる。「簡単に二重に利益が得られる」とソティル氏は述べた。「TikTok Shopで成功した人々やほかのクリエイターたちが、YouTubeに我々の教訓を持ち込んでくれることを楽しみにしている」と話す。YouTubeは、クリエイターがマーチャンダイジング動画を販売できるようになった遅くとも2018年以降からショッピング機能を開発してきた。その後2022年にはShopifyとの統合のおかげもあって、クリエイターが自分のストアを作り、チャンネルから直接販売できるようになるなど、大きな広がりを見せた。またYouTubeパートナープログラム(YouTube Partner Program)に参加しているクリエイターへのアフィリエイトプログラムの拡大など、それ以降も数多くの調整やアップデートが行われている。これらのアップデートにどのくらいの期間取り組んでいるかについて、YouTubeは米モダンリテールには明かさなかったが、広報担当者はeメールにて、クリエイターからのフィードバックは新たなアップデートをまとめる上で非常に重要だったと回答した。「たとえばコレクション(Collections)のような機能は、要望が高かった。すでに多くのファンがお気に入りのクリエイターに定番商品や一番好きなアイテムをよく尋ねていたからだ」と広報担当者はメールに記している。「この機能によって人々がお気に入り商品を購入しやすくなり、収益を増せるようになることを願っている」。これはアルファベット幹部のコメントをも反映している。同社のシニアバイスプレジデントでチーフビジネスオフィサーのフィリップ・シンドラー氏は第4四半期決算説明会で、「YouTubeの成功はクリエイターの成功から始まる」と述べている。YouTubeの広告収入は前年同期比16%増の92億ドル(約1.4兆円)に達した。「クリエイターがさらに増えるということは、コンテンツも増え、その結果として視聴者もさらに増える。そしてこれらの視聴者は広告やサブスクリプションを通じてYouTubeのクリエイターに資金を提供し、広告主が求める訪問者数とエンゲージメントを促進する」とシンドラー氏は語っている。[原文:How YouTube Shopping is upping its social commerce competition with TikTok]Melissa Daniels(翻訳:Maya Kishida 編集:坂本凪沙)