Appleの日本語公式サイトのコード上で、「Apple Pencil Pro」という記述が見つかりました。日本語以外の公式サイトには「Apple Pencil Pro」の記述が見つかっていないことから誤訳の可能性が指摘されている一方で、2024年5月7日23時からAppleが開催予定の新製品発表イベント「Let Loose」のロゴにApple Pencilが描かれていることから、このイベントでお披露目される新製品が「Apple Pencil Pro」なのではという声もあります。

このページをF12で見てみると”Apple Pencil Pro”って表示されてるってことは



'Apple Pencil Pro' Referenced in Code on Apple's Website in Japan - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/05/06/apple-pencil-pro/‘Apple Pencil Pro’ spotted in code on Apple’s Japanese site - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/5/6/24150198/apple-pencil-pro-japan-website-code-leakAppleユーザーの@ribu_ap712氏はX(旧Twitter)に、Appleのサイトのコードを見ると「Apple Pencil Pro」と表示されることから、次期Apple Pencilは第3世代ではなく新しいラインナップとしてリリースされる可能性があると予想するポストを投稿しました。なお、同氏によると、これを最初に発見したのはGIZMODOのDiscordサーバーで活動しているNeural氏という人物とのこと。実際に、2024年5月7日9時45分頃にAppleの日本語公式サイトにアクセスしたのが以下。トップページで2024年5月7日のイベントが案内されています。そして、公式サイトのソースコードを確認すると、イベントロゴの説明の中に「Apple Pencil Pro」と書かれていました。この発見を報じた海外メディア・MacRumorsによると、Apple Pencil Proという名称かどうかにかかわらず、今回のイベントで新しいApple Pencilが発表されることが予想されていたとのこと。新しいApple Pencilには、「絞る」ジェスチャーや触覚フィードバック、visionOS 2によるApple Vision Proのサポートといった新機能が盛り込まれるとウワサされています。一方、IT系ニュースサイト・The Vergeは、アメリカを含む他国のサイトではApple Pencil ProではなくApple Pencilと記載されていることから、誤訳の可能性があると指摘しました。The VergeはAppleに問い合わせを行っていますが、返答は得られていないとのこと。その後、10時20分ごろに改めて確認してみると、Apple Pencil Proの記述がApple Pencilに修正されていました。2024年5月7日23時から始まるAppleの新製品発表イベントは、以下からライブ配信で視聴できます。Apple Event - May 7 - YouTube