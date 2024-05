■BLACKPINKロゼ、ジェニーとのニューヨークでの街歩きデートを公開

【写真】NYを腕組をしながら仲良く歩くBLACKPINKのロゼ&ジェニー

BLACKPINKのROSE(ロゼ)とJENNIE(ジェニー)が、ニューヨークで合流。ロゼが、その様子を自身のInstagramに公開した。

ロゼは5月2日(現地時間)にニューヨークのティファニー(TIFFANY & CO.)フラッグシップストアで行われた「ティファニー タイタン」の発表記念パーティーに出席するためニューヨークを訪問。ジェニーも5月6日(現地時間)にメトロポリタン美術館で開催される『メットガラ(Met Gala)2024』に出席するためニューヨーク入りしていた。

ロゼは「you know you love us, xoxo」とコメントを添えて写真を投稿。共にサングラスをかけたロゼとジェニーは、ボディーガードがさしかける傘の下、仲良く会話しながらニューヨークの街中を腕を組んで歩いている。

ロゼの1ショットや、ニューヨークの街並み、バーのカウンターと思われる場所で並んで座っているふたりの後ろ姿を捉えた写真も。最後はふたりで過ごしたニューヨークの楽しい時間を示すように、ロゼは胸の辺りに手でハートマークを作っている。

久しぶりにロゼとジェニーが並ぶ姿に、ファンは「ふたりともNYにいるから期待していたけどまさか!」「腕組んで歩いてるのかわいい」「仲良しツーショうれしい!」と歓喜の声を寄せている。