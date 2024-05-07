ブシロードのTCG関連マンガがお買い得！「PalVerse presents カードゲーム祭2024 in 東京」開催記念の電子書籍フェア開催中
5月12日まで開催
ブシロードワークスは、「PalVerse presents カードゲーム祭2024 in 東京」開催を記念した電子書籍フェアを、5月12日までAmazon Kindle ストアやebookjapan、LINEマンガなどで開催している。
本フェアでは、伊藤彰氏によるアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」の原作コミック「カードファイト!! ヴァンガード」や、伊藤彰氏とスピンオフコミック「みにヴぁん」作者のQuily氏による「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake1［先行電子書籍版］」、平和ライチ氏の「カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション」といった同社発行の「カードゲーム」関連マンガがラインナップ。期間中、約50%オフから90%オフまでの割引価格で提供される。
対象タイトル一覧
【割引約90%オフ】
・カードファイト!! ヴァンガード（1）
・みにヴぁん（1）
・みにヴぁん ハイ!!（1）
・カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション（1）
・カードファイト!! ヴァンガード外伝 光の剣士（1）
・Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～ （上）
・カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト（１）
・くれいずぅ クレイわんぱく冒険記
・カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake1［先行電子書籍版］
・ラクエンロジック パラドクスツイン（1）
・カードゲームしよ子（1）
【割引約80%オフ】
・カードファイト!! ヴァンガード（2）
・みにヴぁん（2）
・カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション（2）
【割引約70%オフ】
・カードファイト!! ヴァンガード（3）
・みにヴぁん（3）
・カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション（3）
【割引約60%オフ】
・カードファイト!! ヴァンガード（4）
・みにヴぁん（4）
【割引約50%オフ】
・カードファイト!! ヴァンガード（5）
・フルカラー版 カードファイト!! ヴァンガード(1)
・みにヴぁん（5）
「カードファイト!! ヴァンガード（1）」
「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake1［先行電子書籍版］」
「カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション（3）」
「フルカラー版 カードファイト!! ヴァンガード(1)」
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