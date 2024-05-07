TDS¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¸ø³«¡ª¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¤ä¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¡Ö´ä¡×¤â¤ª½Ð·Þ¤¨
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î8ÈÖÌÜ¤Î¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤¬6·î6Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢7Æü¤Ë¥×¥ì¥¹¥Ó¥å¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Ï¡¢Áí³«È¯ÌÌÀÑÌó14ËüÖ¡¢ÁíÅê»ñ³ÛÌó3200²¯±ß¤È¤¤¤¦Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼³«¶È°ÊÍèºÇÂç¤Î³«È¯¡£¡ÈËâË¡¤ÎÀô¤¬Æ³¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¡¢¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤«¤é¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤«¤éÆþ±à¤¹¤ë¤È¡¢Î®¤ì¤ë¿å¤ÈÈþ¤·¤¤Áð²Ö¤¬¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡×¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤ä¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¤Ê¤É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿´ä¤¬¡£¤É¤³¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£