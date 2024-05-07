¡ÖÁö¤ë½¤¹ÔÁÎ¡×À¥¸ÅÍøÉ§¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤Ã¤Ô¡¼¡×¾®Åç¤è¤·¤ª¡¢Í¥¾¡¤ò¡Ö¥¢¥ì¡×¤È¸Æ¤Ö²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡ÄÂ´¶ÈÀ¸¤¬Â¿ºÌ¤¹¤®¤ë¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø¡×¡£ÁÏÀß¼Ô¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¡ÈÇ»¤«¤Ã¤¿¡É·ï
¤Ê¤¼¤ª¶â¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï¡ÈOK¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¡È¶õ¿¶¤ê¡É¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÂç·¨½Å¿®¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎòÂåÁíÍý¤Î°Î¶È¡¦ÄÁ¶È¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÈÎò»Ë¡É¤È¡Èº£¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£²ì°ì»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¢¥¤¥àÁíÍý ÎòÂå101Âå64¿Í¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Û¤É¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÁ°²óµ»ö¡ä
¡Ú¼ÂÏÃ¡Û°¦¿Í¤¬ÁÝ¤¤¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¥Û¥¦¥¡×¡£ÆüËÜ¤Î½éÂåÁíÍý¤Î¡ÈÇ»¤¹¤®¤ëÁÇ´é¡É
¢¨É½µÇ¯Îð¤Ï¿ô¤¨Ç¯¤ÇÅý°ì¤·¡¢Ë×Ç¯Îð¤Ï¡¢¼ÂÇ¯ÎðÉ½µ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È·§¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¢¡×¡¢Âç·¨½Å¿®
¥¤¥é¥¹¥È¡§¥ä¥®¥ï¥¿¥ë
¡Ú½¢Ç¤¤Î·Ð°Þ¡Û
ÃÏÁÅÁýÄ§¤ò¤Ï¤«¤ëÂè»°¼¡°ËÆ£ÇîÊ¸Æâ³Õ¤ËÂÐ¤·¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ëÈÄ³ÀÂà½õ¤Î¼«Í³ÅÞ¤ÈÂç·¨½Å¿®¤Î¿ÊÊâÅÞ¤¬¹çÆ±¡£µÄ²ñ¤Ç°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤ò¸Ø¤ë·ûÀ¯ÅÞ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½é¤ÎÀ¯ÅÞÆâ³Õ¡ÊÂç·¨¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÖËÜ³ÊÅª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤¬À®Î©¡£¼óÁê¡¦³°Áê¤ËÂç·¨¡¢ÆâÁê¤ËÈÄ³À¤òÍÊ¤·¡Ö·¨ÈÄ¡Ê¤ï¤¤¤Ï¤ó¡ËÆâ³Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£ÈîÁ°ÈÍ½Ð¿È¤ÎÂç·¨¤Ï»§Ä¹ÈÍÈ¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ì³ØÎÏ¤ä¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤µ¤äÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤Î³ÚÅ·²È¤ÇÀáÁà¤Î¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö»§Ä¹¡¦·³Éô¤Ç¤â¤Ê¤¯ÅÞ¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¯¼óÁê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¡×¤È¤·¤Æ¸µÏ·¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢ÂèÆó¼¡Æâ³Õ»þ¤Î¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡£
¡Ú½¢Ç¤»þ¤ÎÇ¯Îð¡Û
Âè°ì¼¡Æâ³Õ60ºÐ¡¢ÂèÆó¼¡76ºÐ¡ÊÂàÇ¤»þ¤Î78ºÐ6¥õ·î¤ÏºÇ¹âÎðµÏ¿¡Ë
¡ÚÂà¿Ø¤ÎÍýÍ³¡Û
Âè°ì¼¡Æâ³Õ¢ÍÈøºê¹ÔÍºÊ¸Áê¤Ë¤è¤ëÀå²Ò¡Ê¤¼¤Ã¤«¡Ë¡Ö¶¦ÏÂ±éÀâ»ö·ï¡×¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿·ûÀ¯ÅÞÆâ¤ÎÇÉÈ¶Áè¤¤¤Ë¤è¤êÌó4¥õ·î¤ÇÊø²õ¡£ÅÞ¤Ï·ûÀ¯ÅÞ¡ÊÈÄ³ÀÂà½õ¡¦À±µü¡Ì¤È¤ª¤ë¡Í¤é¤Îµì¼«Í³ÅÞ·Ï¡Ë¤È·ûÀ¯ËÜÅÞ¡ÊÂç·¨½Å¿®¡¦¸¤ÍÜµ£¡Ì¤Ä¤è¤·¡Í¤é¤Îµì¿ÊÊâÅÞ·Ï¡Ë¤ËÊ¬Îö¡£
ÂèÆó¼¡Æâ³Õ¢ÍÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤Ë¡ØÆó½½°ì¥õ¾ò¤ÎÍ×µá¡Ù¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ëÍ¿ÅÞ¡¦Î©·ûÆ±»Ö²ñÁíºÛ¤Ç¤â¤¢¤ë²ÃÆ£¹âÌÀ¡Ê¤¿¤«¤¢¤¡Ë³°Áê¤Î¶¯¹Å³°¸ò¤òÊüÃÖ¤·¡¢¸µÏ·¡Ê»³¸©ÍÊþ¡Ì¤ä¤Þ¤¬¤¿¤¢¤ê¤È¤â¡Í¡¦¾¾ÊýÀµµÁ¡Ì¤Þ¤µ¤è¤·¡Í¤é¡Ë¤ÎÈ¿È¯¤òÀ¸¤à¡£
¡Ú¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Û
1. ¡ÖºßÌî¤ÎÀº¿À¡×¡Ê²¼Ìî¸å¤Ë¼óÁê¤ä³ÆÂç¿Ã¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤¬¡È¸µÏ·¡É¤Ï¸Ç¼¡Ë
2. ¡Ö¿ÍÀ¸125ºÐÀâ¡×¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÂç·¨¹ÖÆ²¤Î¹â¤µ¤Ï125¼Ü¡Ì38m¡Í¡Ë
3. ¡ÖÅìÀ¾Ê¸ÌÀ¤ÎÄ´ÏÂ¡×¡Ö»ÙÆá¡Ê¥·¥Ê¡ËÊÝÁ´ÏÀ¡×¡ÊÍýÁÛ¼çµÁ¼Ô¡Ë
¢¨ÂçÎÌ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆüÃæÍ§¹¥¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÂç·¨¤äÁá°ðÅÄ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¤¡£
¡ÚÀ¸Ë×Ç¯¡Û
1838¡ÌÅ·ÊÝ9¡ÍÇ¯2·î16Æü¡Á1922Ç¯1·î10Æü¡Ê83ºÐË×¡Ë¡¡
ÈîÁ°ÈÍ¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¾ïÌ±¡Ê¤Ä¤Í¤¿¤ß¡Ë¤Î15ºÐ²¼¡¦ÉûÅç¼ï¿Ã¡Ê¤¿¤Í¤ª¤ß¡Ë¤Î10ºÐ²¼¡¦ÂçÌÚ¶¬Ç¤¡Ê¤¿¤«¤È¤¦¡Ë¤Î6ºÐ²¼¡¢¹¾Æ£¿·Ê¿¤Î4ºÐ²¼¤ÈºÇÇ¯¾¯¤Î¿Íºà¡£°æ¾å³¾¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¤«¤ª¤ë¡£Ä¹½£¡Ë¤È¾¾ÊýÀµµÁ¡Ê»§Ëà¡Ë¤Î3ºÐ²¼¤Ç»³¸©ÍÊþ¡ÊÄ¹½£¡Ë¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£¹õÅÄÀ¶Î´¡Ê»§Ëà¡Ë¤Î2ºÐ¾å¡¦°ËÆ£ÇîÊ¸¡ÊÄ¹½£¡Ë¤Î3ºÐ¾å¡£
¡Ú½ÐÀ¸¡Û
º´²ì¸©¡ÊÈîÁ°¹ñ¡Ì¤Ò¤¼¤ó¤Î¤¯¤Ë¡Í¡Ë½Ð¿È¡¡
º´²ì»Ô¤Ç¡¢ÈîÁ°ÈÍ¤Î¾åµéÉð»Î¤ÎÄ¹ÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Âç·¨²È¤Ï¿û¸¶Æ»¿¿¤Î»ÒÂ¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÍÄÌ¾¤ÏÈ¬ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Á¤¿¤í¤¦¡Ë¡£12ºÐ¤ÇÉã¤òË´¤¯¤¹¡£Êì¤Î»°°æ»Ò¡Ê¤ß¤¤¤³¡Ë¤Ï²Ä°¦¤¤Ì¾Á°¤À¤¬µ¤¹çËþÅÀ¤Î½÷¾æÉ×¡£
²¿¤Ç¤â³Ø¤ó¤ÀÂç·¨½Å¿®
¡Ú³Ø¤Ó¡Û
º´²ìÈÍ¤ÎÈÍ¹»¹°Æ»´Û½éµé¤Î³°À¸ÎÀ¤ä»ä½Î¤Ç¼ô³Ø¤ò³Ø¤Ö¡Ê6ºÐ¡Ë¢ªÆâÀ¸ÎÀ¤Ë¿Êµé¡Ê16ºÐ¡¢Æ±µéÀ¸ÃæºÇÂ®¡Ë¢ª¼ë»Ò³ØÊÐ½Å¡¦ÈÍ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ°é¤ËÂÐ¤·²þ³×¤òÁÊ¤¨Âà³Ø¡Ê17ºÐ¡¢»ä½Î¤Ç¹ñ³Ø¤â³Ø¤Ö¡Ë¢ªº´²ìÈÍÍö³ØÎÀ¤ÇÍÎ³Ø¤ò³Ø¤Ö¡Ê18ºÐ¡Ë¢ªÍö³ØÎÀ¤¬ÈÍ¹»¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡Ê23ºÐ¡¢ÈÍ¼ç¤Ë¥ª¥é¥ó¥À·ûË¡¤ò¿Ê¹Ö¤·¤Ä¤Ä±Ñ³Ø¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤ë¡Ë¢ªÄ¹ºê¤ÎÈÙ³Ø·Î¸Å½ê¤Ç¶µÆ¬³Ê¤È¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ò¹ÖµÁ¡Ê27ºÐ¡¢ÉûÅç¼ï¿Ã¤È¤È¤â¤Ë¹»Ä¹¤Î¥Õ¥ë¥Ù¥Ã¥¤«¤é±Ñ¸ì¡¦¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¦À¯¼£³Ø¡¦Ë¡³Ø¡¦¿ô³Ø¤ò³Ø¤Ö¡Ë¢ª1867Ç¯¡¢ÉûÅç¤È¤È¤â¤ËÃ¦ÈÍ¡¢µþÅÔ¤Ç15Âå¾·³ÆÁÀî·Ä´î¡Ê¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë¤ËÂçÀ¯Êô´Ô¡Ê¤¿¤¤¤»¤¤¤Û¤¦¤«¤ó¡Ë¿Ê¸À¤ò»î¤ßÊáÇû¡Ê¤Û¤Ð¤¯¡Ë¤µ¤ìÁ÷´Ô¡Ê29ºÐ¡Ë¡£
¡Ú¥¥ã¥ê¥¢¡Û
³°¹ñ»öÌ³¶ÉÈ½»ö¡Ê30ºÐ¡¢±º¾å¡Ì¤¦¤é¤«¤ß¡Í¿®ÅÌÃÆ°µ»ö·ï¤Ç¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¸ø»È¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤È¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¸ò¾Ä¤ÇÌ¾¤ò¾å¤²¤ë¡Ë¢ª²ñ·×´±ÉûÃÎ»ö¤ò·óÌ³¤Î¤ÁÂçÂ¢ÂçÊå¡Ê¤ª¤ª¤¯¤é¤¿¤¤¤Õ¡£31ºÐ¡Ë¢ª»²µÄ¡Ê32ºÐ¡Ë¢ª´äÁÒ»ÈÀáÃÄÇÉ¸¯¤òÄó°Æ¡Ê33ºÐ¡¢»Õ¤Î¥Õ¥ë¥Ù¥Ã¥¤ÎÈ¯°Æ¤À¤¬Âç·¨¤Ï¹Ô¤±¤ºÎ±¼éÀ¯ÉÜ¤Î´Æ»ëÌò¤Ë¡Ë¢ª1873Ç¯¡¢ÆâÌ³¶ª¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¤Î¸å¤ò¤¦¤±ÂçÂ¢¶ª¡Ê¤ª¤ª¤¯¤é¤¤ç¤¦¡£35ºÐ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìºâÀ¯¡ÌÀÑ¶ËºâÀ¯¡Í¤òÅ¸³«¤·¹©Éô¶ª°ËÆ£ÇîÊ¸¤È¤È¤â¤ËÂçµ×ÊÝÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ë¢ªÇîÍ÷²ñ»öÌ³¶ÉÁíºÛ¤ò·óÌ³¡Ê36ºÐ¡Ë¢ª1881Ç¯¡¢ÌÀ¼£½½»ÍÇ¯¤ÎÀ¯ÊÑ¤Ç»²µÄ¤òÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó¡Ë¤µ¤ì²¼Ìî¡Ê43ºÐ¡Ë¢ª1882Ç¯¡¢Î©·û²þ¿ÊÅÞ¤òÀßÎ©¤·ÁíÍý¡Ê44ºÐ¡¢Á²¿Ê¡Ì¤¼¤ó¤·¤ó¡ÍÅª¤ÊÌ±¸¢ÇÉÀ¯ÅÞ¡Ë¢ª´×¿¦¡Ê¤«¤ó¤·¤ç¤¯¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹õÅÄÀ¶Î´¤ÈÏÂ²ò¡Ê45ºÐ¡Ë¢ª1884Ç¯¡¢ÉûÁíÍý¤Î²ÏÌîÉÒ³ù¡Ê¤³¤¦¤Î¤È¤¬¤Þ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÎ©·û²þ¿ÊÅÞ¤òÃ¦ÅÞ¡Ê46ºÐ¡¢ÅÞ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¹ªÌ¯¤Ë±äÌ¿¡Ë¢ª
¡Ä¢ª1886Ç¯¡¢µì¼«Í³ÅÞ¤ÎÀ±µü¤òÃæ¿´¤ËÂçÆ±ÃÄ·ë±¿Æ°¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê48ºÐ¡¢Âç·¨¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¨ÎÏ¤»¤º¡Ë¢ª1888Ç¯¡¢Âè°ì¼¡°ËÆ£Æâ³Õ¤Î³°Ì³Âç¿Ã¤Ç½éÆþ³Õ¡Ê50ºÐ¡¢¹õÅÄÆâ³Õ¤Ç¤â³°Áê¤ËÎ±Ç¤¡Ë¢ªÉÔÊ¿Åù¾òÌó²þÀµ¸ò¾ÄÃæ¤Ë³°Ì³¾ÊÌçÁ°¤ÇÇúÃÆ¥Æ¥í¤ËÁø¤¤½Å½ý¤òÉé¤¦¡Ê51ºÐ¡¢³°Áê¤ò°Í´êÌÈ´±¤È¤Ê¤ê¿õÌ©¸ÜÌä´±¡Ë¢ª1890Ç¯¡¢½é¤Î½°µÄ±¡ÁíÁªµó¤ÇÎ©·û²þ¿ÊÅÞ¤Ï300µÄÀÊÃæ41µÄÀÊ³ÍÆÀ¡Ê52ºÐ¡¢Î©·û¼«Í³ÅÞ¤Ï130µÄÀÊ¡Ë¢ªÎ©·û²þ¿ÊÅÞ¤ËÉüµ¢¡Ê53ºÐ¡Ë¢ª1896Ç¯¡¢Î©·û²þ¿ÊÅÞ¤òÃæ¿´¤Ë5ÅÞÇÉ¤¬¹çÆ±¤·¿ÊÊâÅÞ¤ò·ëÀ®¡¢ÂèÆó¼¡¾¾ÊýÆâ³Õ¤Î³°Áê¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¡Ê58ºÐ¡¢¡Ö¾¾·¨¡Ì¤·¤ç¤¦¤ï¤¤¡ÍÆâ³Õ¡×¡Ë¢ªÇÀ¾¦Ì³Âç¿Ã¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¤â¾¾Êý¤È·èÎö¤·¼Ç¤¡Ê59ºÐ¡Ë¢ª
¡Ä¢ª1898Ç¯¡¢ÈÄ³ÀÂà½õ¤Î¼«Í³ÅÞ¤È¹çÆ±¤··ûÀ¯ÅÞ·ëÀ®¢ª½é¤ÎÀ¯ÅÞÆâ³Õ¤È¤·¤ÆÂè°ì¼¡Æâ³ÕÁÈ³Õ¢ªÌó4¥õ·î¤Ç´¤²ò¡Ê¤¬¤«¤¤¡Ë¤··ûÀ¯ÅÞ¡Êµì¼«Í³ÅÞ¡Ë¤È·ûÀ¯ËÜÅÞ¡Êµì¿ÊÊâÅÞ¡Ë¤ËÊ¬Îö¡Ê60ºÐ¡¢¡Ö·¨ÈÄÆâ³Õ¡×¡Ë¢ª1900Ç¯¡¢Î©·ûÀ¯Í§²ñ¡Ê°ËÆ£·Ï´±Î½¡Ü·ûÀ¯ÅÞ¡Ë·ëÀ®¤ËÂÐ¹³¤··ûÀ¯ËÜÅÞÁíÍý¡Ê62ºÐ¡Ë¢ª1907Ç¯¡¢·ûÀ¯ËÜÅÞÁíÍý¤ÎºÂ¤ò¹ß¤í¤µ¤ìÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·Áá°ðÅÄÂç³ØÁíÄ¹¡Ê69ºÐ¡¢¡Ø¹ðÊÌ±éÀâ¡Ù¤¬¿·Ê¹ÊóÆ»¤µ¤ìÆ±¾ð¤â¤¢¤ê¿Íµ¤Ê¨Æ¡Ë¢ª1914Ç¯¡¢À¯³¦Éüµ¢¤·ÂèÆó¼¡Æâ³ÕÁÈ³Õ¡Ê76ºÐ¡¢¼óÁê¤ÈÆâÁê¤Î¤Á³°Áê¤â°ì»þ·óÇ¤¡¢Í¿ÅÞ¤Ï²ÃÆ£¹âÌÀ³°ÁêÎ¨¤¤¤ëÎ©·ûÆ±»Ö²ñ¡Ë¢ªÆ±Ç¯¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï³«Àï¡¦»²Àï¢ª1916Ç¯¡¢Áí¼¿¦¤·ºÆÅÙÀ¯³¦°úÂà¡Ê78ºÐ¡¢¸ô¼ß¡¦µ®Â²±¡µÄ°÷¡Ë¢ª1922Ç¯¡¢»àµî¸å¡Ö¹ñÌ±Áò¡×¡Ê83ºÐ¡Ë
¡Ú³Ø¹»ÀßÎ©¡Û
1882Ç¯¡¢ÅìµþÀìÌç³Ø¹»¡Ê¤Î¤Á¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¡ËÀßÎ©¡£¡Ö¿Ê¼è¤ÎÀº¿À¡×¡Ö³Ø¤ÎÆÈÎ©¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ë¤è¤ëÂ®À®¶µ°é¡õÀ¯¼£¸¢ÎÏ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¡Ë¡×¤òëð¤¤¡¢Æ±Ç¯ÀßÎ©¤ÎÎ©·û²þ¿ÊÅÞ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ò´Ó¤¯¡£½éÂå¹»Ä¹¤ÏÌ»ÍÜ»Ò¤ÎÂç·¨±ÑËû¡Ê¤Ò¤Ç¤Þ¤í¡Ë¤À¤¬ÁÏÎ©¼Ô¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¾®Ìî°´¡Ê¤¢¤º¤µ¡Ë¡¢¤Î¤ÁÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¹âÅÄÁáÉÄ¡Ê¤¿¤«¤¿¤µ¤Ê¤¨¡Ë¤é¤Ç¡¢Âç·¨¼«¿È¤Ï1907Ç¯¤ÎÀ¯³¦°úÂà¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£
Âç·¨½Å¿®¤Î¿Í´Ö´Ø·¸
¡Ú¥é¥¤¥Ð¥ë¡Û
¢ªÄ¹½£ÈÍ¤Î2Ì¾¡¡
°ËÆ£ÇîÊ¸¡Ê¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¤ÈÕÇ¯¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£°Å»¦¤Î°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿Âç·¨¤ÏÂçµã¤¤·¿©»ö¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡¢°æ¾å³¾¡Ê°ËÆ£¤Î¿ÆÍ§¤À¤¬Âç·¨¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤êÂ³¤±¤¿¡Ë¡£
¡ÚÅ¨¡Û
ÅçÄÅµ×¸÷¡Ê°Ý¿·¸å¤Ëº¸Âç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿»§ËàÈÍ¼ç¤ÎÉã¡¢³«ÌÀÅªÀ¯ºö¤ò·ù¤Ã¤¿¡Ë¡¢À¾¶¿Î´À¹¡Ê»§ËàÈÍ¡¢Âç·¨¤ò·ù¤¦¡Ë¡¢¾¾ÊýÀµµÁ¡Ê»§ËàÈÍ¡¢À³Ê¡¦À¯¼£¿®¾ò¤È¤â¤ËÈ¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤º¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç·¨¤ÏÌÀ¼£Å·¹Ä¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·¹Ä¤«¤é¹¥¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÌ£Êý¡Û
¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¸ø»È¡¢ÏÀÀï¸å¤ËÂç·¨¤ò¹â¤¯É¾²Á¡Ë¡¢ÆéÅç²È¡ÊÂç·¨¤ÏÈîÁ°ÈÍ¼çÆéÅçÄ¾Àµ¡Ì¤Ê¤Ù¤·¤Þ¤Ê¤ª¤Þ¤µ¡£´×Ò×¡Ê¤«¤ó¤½¤¦¡Ë¡Í¤ò¤¢¤Þ¤êÉ¾²Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Àµ¤Ï°ä¸À¤Ç¡ÖÂç·¨¤òÂçÀÚ¤Ë¤»¤è¡×¤È»ÒÂ¹¤Ë¸À¤¤»Ä¤·¤¿¡Ë¡¢²ÏÌîÉÒ³ù¡ÊÅÚº´ÈÍ¡¢½éÂåÇÀ¾¦Ì³¶ª¤À¤¬ÌÀ¼£½½»ÍÇ¯¤ÎÀ¯ÊÑ¤ÇÂç·¨¤È¤È¤â¤Ë²¼Ìî¤·Î©·û²þ¿ÊÅÞÉûÁíÍý¡Ë¡¢ÂçÀµÅ·¹Ä¡Ê¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤«¤é³Ú¤·¤¤Âç·¨¤ÎÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¾®¤¦¤ë¤µ¤¤»³¸©ÍÊþ¤ÎÏÃ¤Ï·ù¤¤¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ú¥Ö¥ì¡¼¥ó¡Û
Ê¡ÂôÍ¡µÈ¡Ê²ñ¤¦Á°¤Ï¸ß¤¤¤Ë·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬½éÂÐÌÌ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡Ë¡¢ÌðÌîÊ¸Íº¡Ê¤ä¤Î¤Õ¤ß¤ª¡£Î¶·Ì¡Ì¤ê¤å¤¦¤±¤¤¡Í¡£Ê¡Âô¤ÎÌç²¼À¸¡Ë¡¢¾®Ìî°´¡ÊÅìµþÀìÌç³Ø¹»¤Î¼Â¼ÁÅªÁÏÎ©¼Ô¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å»Ê¡Û
Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¡Ê»§ËàÈÍ¡¢ÈÍÈ¶¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÂç·¨¤ä°ËÆ£¤òÈ´Å§¡Ë
¢¨ÈîÁ°ÈÍ½Ð¿È¼Ô¤Ï¡¢°Ý¿·¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸Ä¿ÍÅªºÍÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»§Ä¹ÅÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£1874Ç¯¡¢É¬»à¤Ç»ß¤á¤¿¤Î¤Ëº´²ì¤ÎÍð¤òµ¯¤³¤·¤¿¹¾Æ£¿·Ê¿¤Î½õÌ¿¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢°Ê¸å¶¿Î¤¤Ë20Ç¯°Ê¾åÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹¾Æ£¤Î°ä»ù¿·ºî¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¤Î¤ÁÈà¤ÏÂç·¨·ÏÀ¯ÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿Éô²¼¡Û
¡Ö·ûÀ¯¤Î¿ÀÍÍ¡×¥³¥ó¥Ó¤ÎÈøºê¹ÔÍº¡¦¸¤ÍÜµ£¤ä¡¢È·»³ÏÂÉ×¡¢ÅÄÃæÀµÂ¤¡Ê¤·¤ç¤¦¤¾¤¦¡Ë¤Ê¤É¡£Âç·¨¤ÏÉô²¼¤ËºÙ¤«¤¤»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤ºÂç¤Þ¤«¤ÊÊý¸þÀ¤·¤«¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÅÓÃæ¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤êÂç·¨¤òÄÉÊü¤·¤¿¤ê¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç·¨¤Ï¡¢¤½¤ì¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿Áê¼ê¡Û
»°É©¤Î´äºêÌïÂÀÏº¡Ê¤ä¤¿¤í¤¦¡Ë¡¦ÌïÇ·½õ·»Äï¡ÊÂæÏÑ½ÐÊ¼¡¦À¾ÆîÀïÁè¤Î·³»öÍ¢Á÷¤ò°ÑÂ÷¡¢°Ê¸å»°É©¤È¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¤¬À¯¼£»ñ¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï±½¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¡Ë¡¢´ØÀ¾ËÇ°×¼Ò¤Î¸ÞÂåÍ§¸ü¡Ê¤´¤À¤¤¤È¤â¤¢¤Ä¡£³«Âó»È´±ÍÊªÊ§¤¤²¼¤²»ö·ï¤Ç¤ÏÁê¸ß¤ÎÎ©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÍ§¿Í¡Ë¡¢ÇòÀ¥âà¡Ê¤Î¤Ö¡ËÎ¦·³Ãæ°Ó¡ÊÂç·¨¤ÏÆî¶ËÃµ¸¡¸å±ç²ñ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢Æî¶Ë¤Ë¤ÏÇòÀ¥¤¬²¸ÊÖ¤·¤ÇÌ¿Ì¾¤·¤¿Âç·¨ÏÑ¡ÌOkuma Bay¡Í¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÑÀ¸³Ø¼Ë¡Ê¤µ¤¤¤»¤¤¤¬¤¯¤·¤ã¡£¤Î¤ÁÆüËÜ°å²ÊÂç³Ø¡Ë¤ÎÄ¹Ã«ÀîÂÙ¡Ê¤¿¤¤¡Ë¤ä¡¢Åìµþ½÷°å³Ø¹»¡Ê¤Î¤ÁÅìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³Ø¡Ë¤ÎµÈ²¬×½À¸¡Ê¤ä¤è¤¤¡Ë¤¬³Ø¹»ÀßÎ©¤ÎºÝ¡¢»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤âÍÌ¾¡£
¡Ö¹¦»Ò¤Ï½÷¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¸À¤â
¡ÚÌ¾¸À¡Û
¡¡ÖÎ¾ÏÓ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤è¤ê¤âÈá¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ê¢Í±¦ÏÓ¤È¤âÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®Ìî°´¤¬33ºÐ¤ÇÉÂ»à¡¢Âç·¨¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Î¸ìÈø¤ò»È¤¦¡Ë
¢¡ÖÃË½÷¤Î´Ö¤ËÍ¥Îô¤Ê¤·¡×¡Ö¹¦»Ò¤Ï¤¢¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢½÷¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤Ï¤¢¤ó¤Ê´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¡Ö½÷À¤È¾®¿Í¡Ì¤·¤ç¤¦¤¸¤ó¡Í¤ÏÍÜ¤¤Æñ¡Ì¤¬¤¿¡Í¤·¡×¡Ë¤ò±¾¡Ê¤¤¡Ë¤¦¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡×
¡Ê¢Í½÷»Ò¶µ°é¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·À®À¥¿ÎÂ¢¡Ì¤¸¤ó¤¾¤¦¡Í¡¦¹²¬Àõ»Ò¤é¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¹»ÀßÎ©¤ò±ç½õ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤â»äÎ©¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ½÷»Ò³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡Ë
£¡Ö´öÂ¿¤Î¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·¶²½Ì¤Ï¤»¤Ì¡£¼ºÇÔ¤Ï¤ï¤¬»Õ¤Ê¤ê¡¢¼ºÇÔ¤Ï¤ï¤¬Âç¡Ê¤À¤¤¡Ë¤Ê¤ë¿ÊÊâ¤Î°ìÉô¤Ê¤ê¡£¡×¡ÖÄäÂÚ¤Ï»àÌÇ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ê¢Í»à¤Ì¤Þ¤ÇÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²Â³¤±¤¿¡Ë
»Ïµå¼°¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¡È¤ªÌóÂ«¡É¤â¡¢¼Â¤ÏÂç·¨¤ËÍ³Íè
¡Ú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Û
¡Ä¹ºê¤Ç¤Î±Ñ¸ì¹Ö»Õ»þÂå¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÁ°ÅÄÀµÌ¾¡Ê¤Þ¤¨¤À¤µ¤Ê¡£ÇÀÀ¯²È¡Ø¶½¶È°Õ¸«¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡Ë¤ä¹âÊö¾ùµÈ¡Ê¤¿¤«¤ß¤Í¤¸¤ç¤¦¤¤Á¡£Ìô³Ø¼Ô¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ä¥¿¥«¥¸¥¢¥¹¥¿¡¼¥¼¤òÈ¯¸«¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£Âç·¨¤Ï³¤³°ÅÏ¹Ò·Ð¸³¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
¢1869Ç¯¤Î¾åµþ»þ¤ËÀ¯ÉÜ¤«¤é»ò¤Ã¤¿ÃÛÃÏ¤ÎÅ¡Âð¤¬¹¤¹¤®¤Æ¼ã¼êÀ¯¼£²È¤ä»×ÁÛ²È¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃÛÃÏÎÂ»³Çñ¡Ê¤ê¤å¤¦¤¶¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
£ÌÀ¼£½½»ÍÇ¯¤ÎÀ¯ÊÑ¤ÎÉÔ±¿¤Ï¡¢Âç·¨¤¬ÌÀ¼£Å·¹Ä¤ÎÅìËÌ½ä¹Ô¤Ë¶¡Êô¤·Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£Î±¼é¤Î´Ö¤Ë»²µÄÈíÌÈ¤¬·èÄê¤·¡¢²¿¤ÎÂÐºö¡¦º¬²ó¤·¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¤½¤â¤½¤âÂç·¨¤Ï½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤ÎÎ×µ¡±þÊÑ¤ÊÀ³Ê¤À¤¬¡Ä¡Ë¡£
¤2ÅÙ¤Î°Å»¦´íµ¡¡£³°Áê»þÂå¤Î1889Ç¯¡¢¾òÌó²þÀµ¸ò¾Ä¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¯¼£·ë¼Ò¸¼ÍÎ¼Ò¸µ¼Ò°÷¤ÎÍèÅç¹±´î¡Ê¤¯¤ë¤·¤Þ¤Ä¤Í¤¡Ë¤ËÇúÃÆ¤òÅê¤²¤é¤ì±¦Â¤ÎÉ¨¤«¤é²¼¤òÀÚÃÇ¡Ê51ºÐ¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÂèÆó¼¡Æâ³Õ»þÂå¤Î1916Ç¯¡¢ÂÐÃæ³°¸ò¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¹ñ²È¼çµÁ¼Ô¤ËÇúÃÆ¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤âÉÔÈ¯¡Ê78ºÐ¡Ë¡£¡ÖÁá°ðÅÄ¥«¥é¡¼¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¡Ê¤¨¤ÓÃã¡Ë¤Ï¡¢Éé½ý»þ¤Ë¥³¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤¿Æß¤¤·ì¤Î¿§¤Ç¡Ö¡Ê³ØÌä¤Ï¡Ë¥Æ¥í¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÀâ¤â¤¢¤ë¡Ê°ìÈÌ¤Ë¤Ï1905Ç¯¤ÎÆüËÜ½é¤ÎÌîµåÉô¤Î³¤³°¡áÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¿§¡Ë¡£ÇúÃÆ¤òÅê¤²¤¿Ä¾¸å¡¢Ã»Åá¤Ç¼ó¤òÆÍ¤¼«³²¤·¤¿29ºÐ¤ÎÍèÅçÀÄÇ¯¤ò¡Ö¹ñ¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¡×¤ÈÀÕ¤á¤º¡¢ËèÇ¯Ì¿Æü¤Ë¤ÏÊè»²¤ê¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¥»ÒÏ¢¤ì¤ÎÍèË¬¼Ô¤¬¤¢¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ò»ý¤¿¤»¡¢½÷À¤ÎÍèË¬¼Ô¤Ë¤Ï¼«Å¡¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Çºî¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥±¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÂ£¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤È¤·¤¿¡£
¦Ï·¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖÀÄÇ¯¡×¤ò¼«¾Î¡¢¤«¤ÄÈà¤é¤ò±ç½õ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ö¸µÏ·¤ÎÅ¨¡¢ÀÄÇ¯¤ÎÌ£Êý¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¡Ö¹ñÌ±À¯¼£²È¡×¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ë¡£
§»àË´¸å¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¼çºÅ¤Î¡Ö¹ñÌ±Áò¡×¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢Ìó30Ëü¿Í¤Î°ìÈÌ¹ñÌ±¤¬»²Îó¡¢¤³¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆµÜ·¿ÎîÛÍ¼Ö¡Ê¤ß¤ä¤¬¤¿¤ì¤¤¤¤å¤¦¤·¤ã¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Âç·¨¤Î20Æü¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Î»³¸©ÍÊþ¤Î¹ñÁò¤âÆ±²ñ¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂç·¨¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¡Û
¡»Ø¤Ç±ß·Á¤Ë¼¨¤¹¤ª¶â¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¹Í°Æ
¢Å´Æ»¤ò¶¹µ°¡Ê¤¤ç¤¦¤¡Ë¤ËÀßÄê
£²ñ·×¸¡ºº±¡¤ÈÅý·×±¡
¤³°¹ñ°ÙÂØÀìÌç¤Î²£ÉÍÀµ¶â¡Ê¤·¤ç¤¦¤¤ó¡Ë¶ä¹Ô¡Ê¤Î¤ÁÅìµþ¶ä¹Ô¡Ë
¥Âç¿Ã±éÀâ¤Ç¡ÖËÜÂç¿Ã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ä¡×¤È¼«¾Î¡Ê¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö²æÇÚ¡Ì¤ï¤¬¤Ï¤¤¡Í¡×¡Ë
¦½é¤ÎÀ¯ÅÞÆâ³Õ¡ÊÀ¯ÅÞÃæ¿´¤À¤¬¼Â¼Á¤ÏÂ¾ÀªÎÏ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î¡ÖÀÕÇ¤Æâ³Õ¡×¡Ë
§½é¤ÎÉ´²Ê»öÅµÊÔ»¼¤ÎÁíºÛ¡Ê»°¾ÊÆ²¡ØÆüËÜÉ´²ÊÂç¼Åµ¡Ù¡Ë
¨½é¤Î»Ïµå¼°¡Ê±¦Â¤¬µÁÂ¤À¤«¤é¤«¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ÆÅ¾¤¬¤êÂç·¨¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¤ï¤¶¤È¶õ¿¶¤ê¤·¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àë¹ð¤µ¤ì¤ë´·Îã¤¬¤Ç¤¤¿¡Ë
©¼óÁê¤È¤·¤Æ½é¤ÎÃÏÊýÍ·Àâ¡ÊÂèÆó¼¡Æâ³Õ»þ¡¢±Ø¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ë½¸¤¦·²½°¤Ë¸þ¤±¼ÖÆâ¤«¤é±éÀâ¤·¡¢Âç³åºÓ¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î±Ø¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë¡Ö¼ÖÁë±éÀâ¡×¤ò¹Ô¤¦¡Ë
ª·Ú°æÂô¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¡Ê³°¹ñ¿Í¤ÎÊÌÁñÃÏ¤À¤Ã¤¿·Ú°æÂô¤ËÊÌÅ¡¤ò»ý¤Á¡¢Âç·¨¤Î»à¸å¤Ë¹ÄÂÀ»Ò¡á¤Î¤Á¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬8Æü´ÖÂÚºß¤·¤Æ¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤â·Ú°æÂô¤Ë¤Ï¡ÖÂç·¨ÄÌ¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¡Ë
¡Ö»ú¤Î²¼¼ê¤µ¡×¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
¡ÚÆÃÄ§¡Û
¡Ìó180cm¤ÈÇØ¤¬¹â¤¤¡Ê¶á±ÒÊ¸Ëû¡Ì¤³¤Î¤¨¤Õ¤ß¤Þ¤í¡Í¤ÈÊÂ¤ÖÎòÂå¼óÁêºÇÄ¹¿È¡Ë
¢»ú¤¬²¼¼ê¤Ç½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡Ê¶áÇ¯Í£°ì¤ÎÉ®À×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°Õ³°¤È°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë»ú¤À¤Ã¤¿¡Ë
£¸À¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¡¢¤·¤«¤â¤è¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡ÖÂçÉ÷Ï¤Éß¡×¡ÖÆóËçÀå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¾¾ÊýÀµµÁ¤ÏÂç·¨¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò·ù¤Ã¤¿¡Ë
¤ÌÇÂ¿¤ËÅÜ¤é¤º¡ÖÊ°ÅÜ¡¢¶òÃÔ¡¢ìÅÍßÅù¡×¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤½¤ÎÂå¤ï¤êÊª¸À¤¤¤¬¤«¤Ê¤êÅ¬Åö¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¤è¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë
SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç·¨½Å¿®¤Î¼«É® ¢¨²èÁü¡§¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡ØÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡Ù¡Êhttps://www.digital.archives.go.jp/gallery/0000000001, CC-BY4.0¡Ë¤è¤ê
¡ÚÆÀ°Õ¡¦¼ñÌ£¡Û
±à·Ý¡ÊÍö¤äµÆ¡Ë¡¢¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤³¤È¡Ê¡Ö¿·Ê¹¤ÏÉâÀ¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢±éÀâ¡¦¹Ö±é¡Ê¼ã¤¤º¢¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬ÈÕÇ¯¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¸¶¹Æ¤ò¼ê¤Ë»ý¤¿¤ºÏÃ¤·¤¿¡Ë
¡Ú¹¥¤¡Û
¡¥á¥í¥ó¡Ê¸½ºß¤ÎÂç·¨Äí±à¤Ë¤¢¤¿¤ëÂç·¨Å¡¤Î²¹¼¼¤ÇºÏÇÝ¡£¿·¼ï¡ÖÁá°ðÅÄ¡×¤â³«È¯¤·¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥á¥í¥óÉÊÉ¾²ñ¤â³«¤¤¤¿¡£Âç·¨¤¬¡ÖÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥á¥í¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥á¥í¥ó¤¬°ìÈÌ¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«¿©»þ¤Ë¤ÏµíÆý1¹ç¤ò°û¤ß¡¢Æ¦ÉåÎÁÍý¤âËèÆü¿©¤Ù¤¿¡Ë
¢²Ö²Ð¡Ê±ì²Ð¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡Ë
£¼«Æ°¼Ö¡ÊÆüËÜ½é¤Î¼«Æ°¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¶æ³ÚÉô¡Ì¥¯¥é¥Ö¡Í²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£°¦¼Ö¤ÏÃæ¸Å¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¥ª¥Á¥¥¹¤Î¤Á¿·¼Ö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡£¤Ê¤ª¡¢Äë¹ñÈô¹Ô¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¡Ë
¤·ÄØæµÁ½Î¡Ê4ºÐ¾å¤ÎÊ¡ÂôÍ¡µÈ¤Ï¤½¤â¤½¤âÂç·¨¤Ë³Ø¹»³«Àß¤ò´«¤á¤¿¿Í¤Ç¡¢ÅìµþÀìÌç³Ø¹»¤Î³«¹»¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá°ðÅÄ¤È·ÄØæ¤ÏÌîµå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁá·ÄÀï¡Ì·ÄÁáÀï¡Í¤ÇÍÌ¾¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤â³Ø¹»¤âÃçÎÉ¤·¡Ë
¥Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤ÈÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç4ºÐ²¼¤Î¿·Åçê÷¡Ê¤¸¤ç¤¦¡Ë¡¢20ºÐ²¼¤ÎÀ®À¥¿ÎÂ¢¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¡Ê¸½ºß¤Ç¤âÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ÈÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¦ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¸òÎ®¤ÏÀ¹¤ó¤Ç¡¢µþÅÔ¤ÎÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤È¤Ï¸ò´¹Î±³ØÀ©ÅÙ¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤È¤ÏÃ±°Ì¸ß´¹À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡Ë
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
¡À¯³¦°úÂà»þ¤Ë¸ô¼ß¤Ë½ö¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ÖÂç·¨¸ô¡×¡£ºÇ¹â°Ì¤Î¸ø¼ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÖÂç·¨¸ø¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¡£¸Þ¼ß°Ì¤Ï¡Ö¸ø¡¦¸ô¡¦Çì¡¦»Ò¡¦ÃË¡×¡£
¢Âç·¨¤¬¡ÖÀ¯¼£¤Ï¸ãÇÚ¤ÎÀ¸Ì¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±¡ÌÌ±½°¡ÍÀ¯¼£²È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÏÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤¬´ÇÈÄ³ØÉô¡£ºßÀÒÀ¸¡¢ÆÃ¤ËÅìÂçÍî¤Á¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡ÖÁá°ðÅÄ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤º¡ÖÁá°ðÅÄ¤ÎÀ¯·Ð¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
£Âç·¨¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖË¡Î§¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬Ë³¤·¤¯·òÁ´¤Ê¤ë¸¢Íø°Õ¼±¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÏË¡³ØÉô¤âÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤Ë¼¡¤°´ÇÈÄ³ØÉô¡£
¤Âç·¨¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ï¡ÖÃæ±û½¸¸¢Åª¤Ç¤¢¤ê¤«¤Ä³ØÌä¤¬À¾ÍÎ¤Î¼õ¤±Çä¤ê¤ÇÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¤Ï¶µ°é³ØÉô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡ÈÌ¿¤Î¥Ó¥¶¡É¿ù¸¶ÀéÀ¦¡Ê¤Á¤¦¤Í¡Ë¡¢¡ÈÁö¤ë½¤¹ÔÁÎ¡ÉÀ¥¸ÅÍøÉ§¡¢¡È¥¢¥ì¡É²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡Ê¤¢¤¤Î¤Ö¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¡È¥Ô¡¼¥¹¥Ü¡¼¥È¡ÉÄÔ¸µÀ¶Èþ¤ä¡È¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Í¤¨¡É¾®Åç¤è¤·¤ª¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤¹¤®¤ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¸Ê¿äÁ¦¤ÇÆþ³Ø¸å3¥õ·î´ÖÅÐ¹»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥Ò¥í¥¹¥¨¡É¹ËöÎÃ»Ò¤Ï¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃæÂà¡Ä¡£¡Ö16¹æ´Û¥Ü¥í¤¹¤®¤¿¤«¤é¡×¡ÖÀµÌç¤«¤é16¹æ´Û±ó¤¹¤®¤¿¤«¤é¡×Åù¤È¡Ö¿ÌÅÙ2¤ÇÅÝ¤ì¤ë¡×¡ÖÁá°ðÅÄ¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹»¼Ë¤Î¤»¤¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶µ°é³ØÉôOB¤ÎÉ®¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö2027Ç¯¿·9¹æ´ÛÃÂÀ¸¤ÎÍ½Äê¡×¤È´óÉÕ¤Î°ÆÆâ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Âç¡Ö·§¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¢¡¡
Âç³Ø¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¡ÖWASEDA BEAR¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏË¡³ØÉô½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¡È¥ê¥¢¥ëÅç¹Ìºî¡É¹°·ó·û»Ë¡Ê¤±¤ó¤·¡Ë¡£¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Ï¡ÖÁá°ðÅÄ¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¢¡¼¥º¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢2024Ç¯3·î¸½ºß¡¢ÌôÊªÌäÂê¤â¤Ê¤¯¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¡£
°ËÆ£ ²ì°ì¡¡
¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¹Ö»Õ¡¡
1972Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·ÁªÁÈ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÑÀ¸¤Ë°é¤Ä¡£Ë¡À¯Âç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢½¨±ÑÍ½È÷¹»¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È±¿±Ä¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½È÷¹»¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¡×¤Ç¹â¹»ÆüËÜ»Ë¡¢Îò»ËÁí¹ç¡¢¸ø¶¦¡¢ÎÑÍý¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¡¢Ãæ³ØÃÏÍý¡¢Îò»Ë¡¢¸øÌ±¤Î9²ÊÌÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ°ìÀ¸ÅÌ¿ô¤ÎÂ¿¤¤¼Ò²ñ¹Ö»Õ¡É¡£
Ãø½ñ¡¦´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø²þÄûÈÇ¡¡À¤³¦°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¡ÆüËÜ»Ë¤Î¼ø¶È¡Ù¡¢¡Ø¾Ð¤¦ÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ø¡Ö¥«¥²¥í¥¦¥Ç¥¤¥º¡×¤ÇÃæ³ØÎò»Ë¤¬ÌÌÇò¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢KADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø1Æü1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¡ª¡¡Îò»Ë¤ÈÃÏÍý¤Î¿·¤·¤¤¶µÍÜ365¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ï¤·¤¤ Ãæ³Ø¸øÌ±¡Ù¡ÊÊ¸±ÑÆ²¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£