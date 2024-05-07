７日の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



０２：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がシンクタンク主催の討議に参加

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利を発表

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：００ 独・貿易収支

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

※米・３年物国債入札



◎決算発表・新規上場など



決算発表：マルハニチロ<1333>，日東富士<2003>，プリマ<2281>，マクニカＨＤ<3132>，協和キリン<4151>，ＪＭＤＣ<4483>，キッセイ<4547>，東計電算<4746>，ニチアス<5393>，ＪＦＥ<5411>，インソース<6200>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，新明和<7224>，りたりこ<7366>，ノジマ<7419>，ワークマン<7564>，リコー<7752>，任天堂<7974>，兼松<8020>，ユニチャーム<8113>，上新電<8173>，アクシアル<8255>，日証金<8511>，スパークスＧ<8739>，カチタス<8919>，川崎船<9107>，飯野海<9119>，ヤマダＨＤ<9831>ほか

※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか



出所：MINKABU PRESS