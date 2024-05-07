７日の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど

０２：００　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がシンクタンク主催の討議に参加
０８：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
１３：３０　豪・豪中央銀行が政策金利を発表
１５：００　独・製造業新規受注
１５：００　独・貿易収支
１５：４５　仏・貿易収支
１５：４５　仏・経常収支
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・小売売上高
※米・３年物国債入札

◎決算発表・新規上場など

決算発表：マルハニチロ<1333>，日東富士<2003>，プリマ<2281>，マクニカＨＤ<3132>，協和キリン<4151>，ＪＭＤＣ<4483>，キッセイ<4547>，東計電算<4746>，ニチアス<5393>，ＪＦＥ<5411>，インソース<6200>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，新明和<7224>，りたりこ<7366>，ノジマ<7419>，ワークマン<7564>，リコー<7752>，任天堂<7974>，兼松<8020>，ユニチャーム<8113>，上新電<8173>，アクシアル<8255>，日証金<8511>，スパークスＧ<8739>，カチタス<8919>，川崎船<9107>，飯野海<9119>，ヤマダＨＤ<9831>ほか
※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか

出所：MINKABU PRESS