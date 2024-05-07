６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．４８ドル（＋０．３７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３１．２ドル（＋２２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７３６．９セント（＋９２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６３２．２５セント（＋２６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５７．００セント（＋１０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２３４．７５セント（＋３３．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．６１（＋１．１０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．４８ドル（＋０．３７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３１．２ドル（＋２２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７３６．９セント（＋９２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６３２．２５セント（＋２６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５７．００セント（＋１０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２３４．７５セント（＋３３．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．６１（＋１．１０）
出所：MINKABU PRESS