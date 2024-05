アメリカのノースカロライナ州では、民間企業が提供する自動車のナンバープレートを読み取るカメラシステムを導入しています。このシステムは通過する全ての車両のナンバープレートや特徴をキャプチャし、犯罪に関連する車両だけでなく一般市民の車両のデータも収集することができ、州内外の法執行機関のみが捜査目的でアクセスできるようになっています。しかし、このカメラシステムについて、プライバシー擁護派からは厳しい批判の目が向けられています。

I saw someone with an unmarked van installing cameras in my neighborhood this week.



The cameras blend in until you spot the first one.



After that, you can't un-see the top-heavy black poles everywhere.



And so I went down a rabbit hole... pic.twitter.com/2eyCPsyCKB— Eric Fiedler (@e_fiedler) May 1, 2024

Increase in roadside cameras brings more surveillance to NC | Raleigh News & ObserverOne Company Is Recording Tens of Millions of License Plates Per Month Across 47 Stateshttps://www.motorbiscuit.com/flock-safety-alpr-license-plates/ノースカロライナ州では、民間企業のFlock Safetyが提供する自動車ナンバープレート読み取りカメラ(ALPR)が急速に普及しています。ALPRシステムは通常、車両が通過する場所に設置されたカメラで構成されており、車両のナンバープレートの画像を撮影し、光学式文字認識(OCR)技術を使用してナンバープレートの番号や文字を読み取ります。そして、読み取られたナンバープレート情報は日時・場所・車両の画像とともにデータベースに記録されます。Flock Saferyのカメラは州内の70以上の郡や自治体に700台以上設置されており、州の法執行機関から数百万ドルの公的資金を得ているとのこと。しかし、プライバシー擁護派は、Flock Safetyのカメラネットワークが前例のない規模の監視システムを生み出していると警告しています。アメリカ自由人権協会(ACLU)のシニアポリシーアナリストであるジェイ・スタンリー氏は「これまで警察は、全国を移動する車両の履歴を見ることができませんでした。それを可能にするFlock SafetyのALPRは非常に大きな力を持っています」と指摘し、一般市民のデータが長期間保存されることで捜査以外の目的で悪用される恐れがあると主張しています。また、電子フロンティア財団のデイブ・マース氏はALPRについて、「ALPRは犯罪を記録しているのではなく、公道を運転するという完全に合法的な行為を記録しています。犯罪が起きた時に、より多くの人々が精査されることになるのです」と警告しています。さらにプライバシー擁護派は、カメラの設置場所の偏りにも懸念を示しています。ノースカロライナ州グリーンズボロ市の分析では、黒人居住区の方が白人居住区よりもカメラの設置密度が高いことが明らかになりました。マース氏は、たとえ意図的ではなくても、黒人やヒスパニック系の近隣地域により多くのカメラを追加することで、これらの地域のドライバーにより多くの監視が行われることになると指摘しました。Flock Safetyは自社の技術が犯罪捜査に大きく役立っていると主張しており、同社のALPRが窃盗車両の発見や行方不明者の捜索、容疑者の逮捕に貢献した事例をアピールしています。ただし、プライバシー擁護派は「ALPRの犯罪抑止効果については科学的に証明されているわけではなく、ALPRが犯罪率や検挙率に与える明確な効果は示されていない」と主張しています。加えて、Flock Safetyは急成長を遂げている一方で、事業展開する州の規制当局とトラブルを抱えているとのこと。ノースカロライナ州では2年以上にわたって必要なライセンスを取得せずに事業を行っていたことが発覚し、規制当局から提訴されました。その後、Flock Safetyはライセンス申請を行いましたが、州内の顧客数を過少に報告していたことが明らかになっています。The News&Observerは「技術の発展がもたらす利便性と、プライバシー保護のバランスを取ることは容易ではありません。しかし、コミュニティ全体で知恵を出し合い、建設的な議論を重ねることで、ノースカロライナ州は監視と自由のバランスをとる先進的なモデルを打ち出せるかもしれません。州内のコミュニティには、ALPRという新しい技術の活用方法を模索し、監視社会と自由社会の間の細い線を歩むチャレンジが突きつけられています」と論じました。