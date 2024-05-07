サッカーJ1リーグ第12節の10試合が、ゴールデンウイーク最終日の6日（月）に行われました。

首位FC町田ゼルビアは、京都サンガF.C.に3ゴールを奪っての完封勝利で2連勝とし首位キープ。昨季王者の2位ヴィッセル神戸もアルビレックス新潟を破り、勝ち点2差で追走しています。

鹿島アントラーズとFC東京は3連勝で3位と4位に浮上。開幕11戦無敗（4勝7分け）だったサンフレッチェ広島は、名古屋グランパスに敗れ今季初黒星で6位に転落しています。

東京ヴェルディは今季初の連勝で10位まで順位アップ。湘南ベルマーレはサガン鳥栖を破り、10試合ぶりの勝利で最下位を脱出し17位まで順位を上げています。

【J1第12節結果】

◆東京V 3−2 磐田（味の素スタジアム）

得点【東京V】染野唯月（前半35分）木村勇大（前半41分、後半45分+9分）【磐田】マテウス ペイショット（後半10分）ジャーメイン良（後半21分）

◆神戸 3−2 新潟（ノエビアスタジアム神戸）

得点【神戸】佐々木大樹（前半15分）宮代大聖（前半25分）オウンゴール（後半10分）【新潟】藤原奏哉（後半6分）遠藤凌（後半31分）

◆G大阪 1−0 C大阪（パナソニックスタジアム吹田）

得点【G大阪】宇佐美貴史（前半28分）

◆FC東京 2−1 札幌（札幌ドーム）

得点【FC東京】俵積田晃太（前半27分）ディエゴ オリヴェイラ（後半20分）【札幌】馬場晴也（前半5分）

◆町田 3−0 京都（サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【町田】オ セフン（前半22分）ナ サンホ（後半19分）ミッチェル デューク（後半30分）

◆福岡 1−1 川崎F（ベスト電器スタジアム）

得点【福岡】紺野和也（後半40分）【川崎F】山田新（後半30分）

◆名古屋 3−2 広島（エディオンピースウイング広島）

得点【名古屋】パトリック（前半2分）稲垣祥（前半18分）オウンゴール（後半39分）【広島】越道草太（前半23分）、中野就斗（後半3分）

◆鹿島 2−1 柏（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【鹿島】名古新太郎（前半4分）チャヴリッチ（後半45分+2分）【柏】島村拓弥（後半20分）

◆湘南 2−1 鳥栖（レモンガススタジアム平塚）

得点【湘南】福田翔生（前半25分）阿部浩之（後半1分）【鳥栖】富樫敬真（前半13分）

◆浦和 2−1 横浜FM（埼玉スタジアム2〇〇2）得点【浦和】伊藤敦樹（前半42分、後半21分）【横浜FM】加藤聖（後半41分）