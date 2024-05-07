サッカーJ2第14節の10試合が、ゴールデンウイーク最終日の6日（月）に開催されました。

首位清水エスパルスは、ザスパ群馬に3得点を奪っての完封勝利で6連勝とし、首位をがっちりキープ。2位V・ファーレン長崎が引き分けに終わり、勝ち点差を『5』に広げています。

いわきFCは引き分けにおわったものの4試合負けなし（3勝1分け）で4位に浮上。一方、3試合勝利のないファジアーノ岡山は5位転落。連敗をストップしたヴァンフォーレ甲府は8位に順位を上げています。

下位では徳島ヴォルティスは4試合負けなし（3勝1分け）で15位浮上。4連敗の栃木SCは19位に転落。最下位のザスパ群馬は5連敗となっています。

【J2第14節結果】

◆甲府 3−2 秋田（ソユースタジアム）

得点【甲府】ファビアン ゴンザレス（前半28分、後半9分）ピーター ウタカ（後半32分）【秋田】半田航也（前半18分）才藤龍治（後半33分）

◆水戸 2−0 熊本（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】黒川淳史（後半6分）落合陸（後半36分）

◆藤枝 1−0 栃木（カンセキスタジアムとちぎ）

得点【藤枝】西矢健人（後半31分）

◆清水 3−0 群馬（正田醤油スタジアム群馬）

得点【清水】西澤健太（前半11分）ドウグラス タンキ（後半11分）北川航也（後半45分）

◆徳島 2−1 岡山（シティライトスタジアム）

得点【徳島】渡大生（前半42分、後半4分）【岡山】本山遥（前半45分+4分）

◆山口 2−0 山形（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】新保海鈴（前半33分）若月大和（前半39分）

◆大分 0−0 長崎（レゾナックドーム大分）

◆仙台 1−0 鹿児島（白波スタジアム）

得点【仙台】高田椋汰（前半15分）

◆愛媛 0−0 いわき（ニンジニアスタジアム）

◆千葉 1−0 横浜FC（フクダ電子アリーナ）得点【千葉】呉屋大翔（前半29分）