両親ともに日本育ち…それでも、子どもには「インターナショナルスクール」を選択した理由

徐々に「学校の選択肢のひとつ」として注目を集めつつあるインターナショナルスクール。日本国内でも、その数は年々増えている。だが、小学校からインターナショナルスクールを選んだ場合、それ以降の進路は意外と知られていない。

これまでFRaUwebでは、教育系ウェブメディア『Bright Choice』の編集長であり、自身も子どもをインターナショナルスクールに通わせている佐久間麗安さんに、『インターナショナルスクールに通う息子が、日本の「中学受験」を検討した理由』『インター小に通った息子が「中学受験もボーディングスクール受験もしない」と決めた理由』、などの記事を通して、インター小学校の“その後”の選択肢について綴っていただいた。

今回は、長男が海外留学中、そして長女が日本のインターナショナルスクールに通学している佐久間さん一家が、そもそもなぜインター小学校を志願したのか、その理由をお伝えする。

※以下、佐久間さんによる寄稿です。

インターナショナルスクールの願書に書いたこと

『Bright Choice』の佐久間麗安と申します。チャイニーズアメリカンの母を持ち、中学まで日本の公立学校に通いながらも、外には多様な世界が広がっていることを母から教わりました。

母のレガシーを受け継ぎ、2人の子育てをする中で、「子ども一人ひとりの個性に合ったチョイスをしたい」と考えるように。そして「多様な世界、一人ひとりの幸せの形が異なるように、教養もいろんな形があっていい。『自分らしい』子育てがあっていい」という想いから、子どもの個性を輝かせる教育系ウェブメディア『Bright Choice』を立ち上げました。

インターナショナルスクールのその後の進路というのは悩ましいもので、子どもがインターナショナルスクールに入学した後も、中学受験や北米ボーディングスクールなど、様々な学校を見学し、検討を重ねながら、右往左往しました(一貫校に通いながらも、高校まで国内インターナショナルスクールに通うことを検討しなかった理由については、連載第一回目をご参照ください)。

息子が海外に進学することを決めた今でも思うのは、小学校に入学前、インターナショナルスクールの願書に書いたことが、私たち夫婦にとっての子育てのゴールだということです。

当時、夫婦で喧々諤々議論しながら願書に書いたのは、以下のような内容でした。

-----

“We believe that an international environment, where uniqueness and distinctiveness are appreciated, would unleash his potential and largely expand his possibilities in the future.”

子ども一人ひとりの個性や特性に重きが置かれる国際的な学習環境が、

これからの時代を生きる息子が持つ能力や可能性を

引き伸ばす場である考えます。

“With his intrinsic curiosity and learning ability, he would be intellectually enlightened by developing self-confidence and appreciating various ways of thinking in such environment.”

好奇心と学習意欲の旺盛な息子にとっては、

「一人ひとりが違って良い」自他ともに認め合える環境で、

自信をつけて、多様な考え方を尊重する姿勢を持つことで、

さらに知的に啓発されることでしょう。

This understanding is one of the primary reasons to apply to ○○ International School.

それが、私たちが○○インターナショナルスクールを志願する大きな理由の一つです。

-----

それは、子育て5年目のこと。息子は公立の保育園に通い、お友だちにも恵まれ、そのまま近所の公立小学校に進学するのが自然な流れでした。ですが、当時はGAFAの台頭が定着し、様々なイノベーションによって私たちのライフスタイルが加速度的に変わってゆくことを日々実感していた頃。

子どもが大人になる2030年以降の不確実性の高い世の中を想像しながら、彼らの生き抜く力を育てるには、「多様な環境に身を置くこと」が必要ではないかと、私たち夫婦は考えるようになったのです。

“Fundamentally we all believe that 1 plus 1 equals three. That your idea plus my idea is better than the individual ideas of their own.”

「基本的に、私たちはみんな1+1=3だと信じています。あなたのアイデア+私のアイデアは、それぞれ単独のアイデアよりも優れているのです」

というのは、最近聞いたPodcastのインタビューでTim Cook氏がAppleの企業カルチャーについて語っていたことですが、それこそまさに、当時私たちが子どもの学習環境に求めていたことでした。

私が主催する教育系ウェブメディア『Bright Choice』で2020年に実施した「インターナショナルスクール保護者アンケ―ト調査*」でも、インターナショナルスクール入学を決めた理由として最も多かったのが、「多様性」です。

また、その背景にある考えとして、「多種多様な人材とコミュニケーションを取り、世界で活躍できる大人になってほしい」「自ら何かを創り出し、社会に貢献できる人になってほしい」「言語や文化の壁を越えて、自己表現できる大人になってほしい」など、子どもたちにはボーダレスな社会を生き抜く人材になってほしい、という意見が多く寄せられました。

*アメリカンスクール・イン・ジャパン、東京インターナショナルスクール、西町インターナショナルスクール、セント・メリーズ・インターナショナルスクール、清泉インターナショナル学園、聖心インターナショナルスクール、 ケイ・インターナショナルスクールの保護者50人を対象に、インターナショナルスクールを選んだ理由、学校選びのポイントなど、多岐にわたってリアルな声を集めました。

インターナショナルスクールの特長といえば、「英語の学習環境」ですが、言語はあくまでツールでしかありません。昨今ますます人気が高まっているグローバル教育の要となるのは、“Learning Approach”「学びのアプローチ」です。

息子は、知的好奇心旺盛な子どもでした。学校では、1つの正解を求めるのではなく、多様な意見に刺激を受けながら、知性を広げて、1+1=3を体感する、創造的な学びを実践してほしいと思いました。

それは、これからの時代を生きるためのアプローチそのものです。子どもには、大人になっても、探求心を絶やすことなく常に学び続けながら、世界を開拓してほしいと願って、私たちは、子どもの小学校の進路として、多様性が重視されるインターナショナルスクールを志望しました。

子どもの個性と向き合った、インター受験

インターナショナルスクールに子どもを通わせて常々思うのは、「学校の文化や学習環境をつくるのは子ども自身である」ということです。子ども一人ひとりがクラスに貢献するので、願書では、まず子どもの個性を分析することが大前提。就職活動で自己分析するように、子どもの性格を紐解きながら、志望理由を書いたものです。

-----

“As he used to go to a Japanese nursery for 4 years and was accustomed to the culture of acting the same as the others, at the current preschool, he is challenged to understand that most of the time there is no right or wrong answer, and that various ideas could be appreciated.”

-----

4歳まで公立の保育園に通っていた息子は、調和のとれた環境に慣れ親しんでいました。一方で、インターナショナルスクール受験を見据えて転校したプリスクールでは、子どもたちが自由奔放に遊び回る賑やかな教室で、色んな国籍の子どもたちが、色んな言動をします。みんな同じように振る舞う統制のとれた保育園とは一転、とことん多様な環境で、息子は、物事には正解がないことの方が多いこと、色んな意見があってよいということを、毎日体感していました。

入園当初は、エネルギーをかなり消耗したのでしょう、お迎え後に数時間、こんこんとお昼寝することもありました。そんなエピソードを、面接でも話しました(1、2歳からプリスクールに通う子どもが多い中で、4歳で入園した息子がクラスに慣れるまでには少し時間がかかりました。最近は定員に達するのが早く、老舗プリスクールの場合、0歳から通う子どもが増えているそうです)。

-----

“We have discussed this with his preschool teachers individually and set our goal to grow his self-confidence in speaking to teachers and peers by closely working with him.”

-----

プリスクールの担任の先生は、穏やかで控え目な性格の息子が、多様な環境でも能動的に会話できるよう自信を伸ばしてあげることに努めてくれました。先生が見守る中、息子は「みんな違って、みんないい」と思えるようになると、次第にクラスメイトに心を開くようになりました。そうやって、先生と二人三脚で子どもの個性と向き合う中で、「自分の殻を破ってチャレンジし続けてほしい」という願いが、志望動機の土台になりました。

インターナショナルスクールのクラスメイトは、十人十色。親が考える子どもの進路も一人ひとり違うので、願書には、一人として同じことを書いていないと思います。志望理由は、子どもの個性抜きに説明することはできません。書類審査通過後の面接でも、まず聞かれたことは、 “So, what is he like??“「あなたの息子さんは、どんな子なの??」でした。面接官の先生が最も関心を寄せたのは、子どものこと。願書で書いた内容に色んなエピソードを絡めることで、会話がさらに盛り上がったのを覚えています。

今でも、多様性が子どもを育ててくれている

息子の控え目で優しい性格は、今でも変わりません。

「自分の殻を破ってチャレンジし続けてほしい」

海外留学中の今でも、息子に対して思うことは同じです。

留学先のクラスには、これまで出会ったことのないタイプの子どもたちがたくさんいます。ときに不条理なことがあって、電話越しに文句をたれることも多々。でも、一つひとつ、乗り越えています。

多様な環境では、「自他の違い」を常に考えさせられるので、自ずと内省する時間が増え、自己認識能力も高まると感じています。

英語を使ったローコンテクストな環境では、誰も「空気を読む」ことをしません。何事も、言葉や行動で明快に伝える必要がありますから、自分の言動に対する考察も深まり、他人に対する洞察力も高まります。

その分、異文化の壁を乗り越え、周囲に認められた時の自信も大きいものです。勉強に限らず、楽器の演奏でも、スポーツでも何でも良いのですが、自己主張の強い人たちや、表現力豊かな人たちに、自分を認めさせるのは結構大変です。

日本で勉強してきたおかげで、海外の学生と比べて基礎学力の高い息子は(日本の子どもの基礎学力については、第1回連載をご参照ください)、勉強においてはそれなりに自尊心を持っているようです。しかし、スポーツにおいては、チャレンジの連続。スポーツアカデミーも併設されている留学先でテニスに打ち込み、毎日電話で、試合や練習のことを話してくれますが、身体も大きく威勢の良い選手たちに萎縮するような発言も多いのが現状です。

専任のコーチには、「Confidence!」と常に鼓舞されています(試合の結果について、私も電話やテキストメッセージでコーチと良く話しますが、「もっとできる」「もっと自分の力を信じてほしい」と思ってくれているそうです)。プリスクール時代の担任の先生に言われていたことと、さほど変わりませんね。

そうして、留学してから半年、息子はとある国際トーナメントで念願の優勝を果たし、最初の目標を達成することができました。試合中、大事にしたことは、どんな相手でも、どんな状況でも、終始「自信」を絶やすことなく「自分らしい」プレイを貫くこと。同じテニスでも、日本よりずっと多様な環境では、それが彼にとって一番難しいことでした。そして、今はまた次の目標に向かって、日々練習に励んでいます。

人生とは、チャレンジの連続。子どもは、一皮むけたら、また次の段階で一皮むけて……を繰り返し、成長していくのではないかと思います。

息子を見ていると、多様な環境というのは、自分への挑戦の連続。「目標に向かってチャレンジし、自信をつけて、また次の目標に向けてチャレンジする」というアプローチによって、自分の力で自分の成長を後押しできているように感じます。「自分らしさ」とは、そうやって育まれるものなのでしょう。

まだ中学生ですから、完全に自走できているわけではありません。また、はじめての海外留学で、上手くいかないことも多い。親子で毎日電話やLINEを介して、テニスや学校での出来事を振り返りながら、「自分にはもっと何ができるはずで、どうしたらできるようになると思うのか」、ということを内省するようにしています。

繊細な息子の場合、威勢のいい相手や上手くいかないことなど、“外的要因”に気を取られて縮こまる傾向にあるので、“内なる自分”に目を向け、「もっとできる」という自信を引き出す作業が、彼なりのアプローチ方法です。

今は自分が成長するためのアプローチですが、いずれ大人になったら、それが世界の誰かの糧になるような行動力に繋がると良いなと思います。彼が何者になるのかは全く検討がつきませんが、どんな道を選んでも、そうやって社会の役に立ってくれたらと願います。

先に触れたように、インターナショナルスクール生は、十人十色。これは1つのケースでしかありませんが、日本のインターナショナルスクールでの教育が、子どもにこれからの時代を生きるための基本アプローチを体得させてくれたと思っています。

これからも息子のチャレンジは続きます。

