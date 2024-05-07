¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬¥¿¥¤¥äÁªÂò¤ËÀ®¸ù¤·¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¡¡¾®ÁÒÌÐÆÁ»á¤Ïà¿¦¿Íµ»á¤òÀä»¿
¡¡£Æ£±Âè£¶Àï¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£Ò£Â¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£³¡Ë¤¬º£µ¨¼«¸ÊºÇ¹â¥¿¥¤¤Î£·°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££´Æü¡ÊÆ±£µÆü¡Ë¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤â£¸°ÌÆþ¾Þ¤·¡¢Æ±£Ç£Ð¤Ç¹ç·×£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹Ó²Ô¤®¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤·¤¿¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÁÒÌÐÆÁ»á¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï³ÑÅÄ¤Îà¿¦¿Íµ»á¤òÀä»¿¡£¤½¤Îµ»ÎÌ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë°è¤ËÃ£¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£±£°ÈÖ¼ê¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê£¹°Ì¤Ø¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤òÂ¾¼Ö¤è¤êÃÙ¤é¤»¤ëÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÅªÃæ¡££²£¸¼þÌÜ¤Ë¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥µ¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥«¡¼¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ£·°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Î£¸°Ì¡¢·è¾¡¤Ç£·°Ì¤È£²ÆüÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ·à¡£Âç³èÌö¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡ÖÎ¾¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢£±£µÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Ä¾¸å¤Ë°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥ä¤ò¤¦¤Þ¤¯»ý¤¿¤»¤ë·ë²Ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï½ªÈ×¤ËÀÇ½¤ÎÎô²½¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢£²£°ÂæÃæ£±£¸Âæ¤¬¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤òÁªÂò¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥ê¥¹¥¯³Ð¸ç¤Ç¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤ÎÁªÂò¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¡¢¸«»ö¤ËÁÕ¸ù¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾®ÁÒ»á¤Ï·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³ÑÅÄÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥ä¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ£²£¸½µÌÜ¤Þ¤ÇÁö¤ê¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï´°àú¤Êºî¶È¤ò¤·¤¿¡£Â®¤µ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÇ½Îô²½¤ò¾·¤«¤Ê¤¤Áö¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£à¥¿¥¤¥ä¤ÏÍ§Ã£á¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤³ÑÅÄ¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Êµ»½Ñ¤ò¡¢¾®ÁÒ»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¥Ð¥È¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥ä¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤¿¤»¤ë¡£²ÃÂ®¤Î»þ¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤Î»þ¤â¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤ë»þ¤â¥¿¥¤¥ä¤ò³ê¤é¤»¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÀºÌ©¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Þ¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç³ÑÅÄ¤Ïº£µ¨£±£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¯¤Ç£±£°°Ì¤ËÉâ¾å¡££¹°Ì¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë¡¢£¸°Ì¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¤é¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤À¡£¾®ÁÒ»á¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥ó¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë´ÊÃ±¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¤«¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¶á¤¤¡×¤È³ÑÅÄ¤ÎÈôÌö¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë·Ï¤ä¥Û¥ó¥À·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ÊÂ¾¤«¤é¤â¡Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤â¤Î¤ò¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ëÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤Ï°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡£¼¡Àï¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã£Ç£Ð¡Ê£±£¹Æü·è¾¡¡Ë¤¬¡¢Áá¤¯¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£