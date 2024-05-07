クリスタル・パレスvsマンチェスター・U スタメン発表
[5.6 プレミアリーグ第36節](シェルハースト パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 30 ディーン・ヘンダーソン
DF 16 ヨアキム・アンデルセン
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 マイケル・オリーズ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 A. Wharton
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 6 マーク・グエヒ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 29 ナウイロ・アハマダ
MF 44 ジャイロ・リーデバルト
MF 49 ジェスラン・ラク・サキ
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
監督
オリバー・グラスナー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 21 アントニー
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 70 H. Amass
DF 75 H. Ogunneye
DF 78 L. Jackson
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 65 T. Collyer
FW 16 アマド・ディアロ
FW 84 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
※28:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 30 ディーン・ヘンダーソン
DF 16 ヨアキム・アンデルセン
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 マイケル・オリーズ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 A. Wharton
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 6 マーク・グエヒ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 29 ナウイロ・アハマダ
MF 44 ジャイロ・リーデバルト
MF 49 ジェスラン・ラク・サキ
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
監督
オリバー・グラスナー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 21 アントニー
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 70 H. Amass
DF 75 H. Ogunneye
DF 78 L. Jackson
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 65 T. Collyer
FW 16 アマド・ディアロ
FW 84 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります