[5.6 プレミアリーグ第36節](シェルハースト パーク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 30 ディーン・ヘンダーソン

DF 16 ヨアキム・アンデルセン

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 マイケル・オリーズ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 20 A. Wharton

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 31 レミ・マシューズ

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 6 マーク・グエヒ

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 29 ナウイロ・アハマダ

MF 44 ジャイロ・リーデバルト

MF 49 ジェスラン・ラク・サキ

FW 9 ジョルダン・アイェウ

FW 22 オドソンヌ・エドゥアール

監督

オリバー・グラスナー

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 18 カゼミーロ

DF 20 ディオゴ・ダロト

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 7 メイソン・マウント

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 21 アントニー

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 70 H. Amass

DF 75 H. Ogunneye

DF 78 L. Jackson

MF 4 ソフィアン・アムラバト

MF 65 T. Collyer

FW 16 アマド・ディアロ

FW 84 E. Wheatley

監督

エリック・テン・ハフ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります