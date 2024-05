13人組グループ・ SEVENTEENの最新アルバム『SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」』が、5月7日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。初週売上は、33.3万枚で海外アーティスト今年度最高初週売上を記録【※1】【※2】。また、前作『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』【※3】に続き、8作連続、通算12作目の1位獲得となり、海外アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」【※4】歴代1位記録を自己更新した。

本作は、13人組グループ・SEVENTEENのベストアルバム。タイトル曲「MAESTRO」をはじめとする新曲4曲のほか、歴代タイトル曲28曲などが収録されている。【※1】今年度は「2023/12/25付」よりスタート【※2】「週間アルバムランキング」海外アーティスト今年度初週売上TOP3 ※2024/5/13付現在/1位:33.3万枚 SEVENTEEN『SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」』(5月13日付)、2位:17.4万枚 TOMORROW X TOGETHER『minisode 3: TOMORROW』(4月15日付)、3位:10.7万枚 LE SSERAFIM『EASY』(3月4日付)【※3】『SEVENTEEN 11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」』は、2023年11月6日付、2024年2月19日付、3月18日付の通算3週で1位を獲得【※4】海外アーティストにおける「アルバム通算1位獲得作品数」記録/1位:SEVENTEEN(12作)、2位:BTS、TOMORROW X TOGETHER(10作)<クレジット:オリコン調べ(2024/5/13付:集計期間:2024年4月29日〜5月5日)>