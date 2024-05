ゴディバ ジャパンが運営する「GODIVA Bakery ゴディパン 本店」は、TBS系「坂上&指原のつぶれない店」番組発企画で、タレントの井上咲楽さんとのコラボレーションにより誕生した、「あんみそショコラぱん 3個入」を数量・期間限定で販売中です。

GODIVA Bakery ゴディパン 本店「あんみそショコラぱん 3個入」

価格(税込):1,620円 / あんみそショコラぱん 3個入 専用ショッパー付き

販売期間:2024年5月6日(月)〜 ※数量・期間限定/無くなり次第終了

取扱店:

GODIVA Bakery ゴディパン 本店

全国のゴディバショップ

GODIVA café

GODIVA dessert、および、GODIVA GO!

※来店の際は、整理券配布・商品販売については案内を確認して下さい。

※一部お取扱いの無い店舗がございます。

「あんみそショコラぱん 3個入」はチョコレート、つぶあん、味噌だれとくるみの食感や味わいの異なる素材を使用し、チョコレートチップを練りこんだ柔らかい生地で焼きあげたパンです。

仕上げに加えたなめらかなチョコホイップが、リッチな味わいを軽やかに引き立てます。

個包装のパンを3個入袋に入れて販売されます。

ゴディパンと書かれた、ゴディパンショッパーにて持ち帰りが出来ます。

TBS系「坂上&指原のつぶれない店」番組発企画でコラボレーションした、井上咲楽さんは、パン作りの中で欠かせない工程、”発酵”に着目!

企画にあたり、パン作りの中で欠かせない工程、”発酵”に着目しました。

チョコレートもパンも発酵の工程があり相性がよいのでは、とたどり着いた材料が味噌でした。

子供のころにはピーナッツ味噌をごはんと一緒に食べるのが好きで、そのおいしさをパンで表現できたら、という思いのもと、日本の食材を使うこと、そしてゴディパンが大切にしている、親しみやすさがありながら、食べた時の「ちょっとした驚き」にチャレンジすべく、試行錯誤しながら、日本人が大好きな、”甘じょっぱい”新しい味わいにたどり着きました。

そして、さまざまな原料とチョコレートを合わせてみた結果、お互いが濃厚で芳醇な味わいを持つつぶあんがチョコレートと相性が良いと気づき、採用しました。

と語りました。

ゴディパン開発担当チームは、

世界初のゴディバのパン屋さん『ゴディパン』は、オープン以来おかげさまで連日完売が続いています。

しかし、現在は東京有楽町に1店舗のみの展開で、多くのお客様が購入できない状況です。

そこで、番組と井上咲楽さんのお力を借りて、ユニークで斬新なオリジナルのパンを一緒に考えていただき、全国での販売にチャレンジをしたいと考えました。

もっと多くの方々に日常的に、ゴディパンを楽しんでいただければ大変嬉しいです。

とコメントしました。

味噌だれトッピングの甘じょっぱさがインパクトの、なつかしくて新しい、楽しいアイディアがたくさん詰まったパン。

「あんみそショコラぱん 3個入」はGODIVA Bakery ゴディパン 本店2024年5月6日(月)〜 ※数量・期間限定で販売中です。

TBS系「坂上&指原のつぶれない店」

©TBS

日曜よる7時より放送しているTBS系の人気バラエティ番組。

誰もが一度は思ったことがあるはずの“なぜあのお店はつぶれないのか?”という疑問や、

なぜ儲かっているのか分からない“あの店”“あの人”の謎を解き明かす。

知られざるお金ミステリー、その驚愕の真相に迫る!

2024年5月5日の放送は、進化を続けるゴディバに迫る!2023年8月にOPENした、世界初のベーカリーショップ「ゴディパン」の新商品開発に「井上咲楽」さんが挑戦し、見事商品化も決定した。

井上咲楽

生年月日:1999年10月2日

身長:152cm

血液型:A型

出身地:栃木県芳賀郡益子町

趣味・特技:発酵食品を使った料理・選挙演説巡り・マラソン

所属:株式会社ホリプロ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post TBS系「坂上&指原のつぶれない店」と井上咲楽コラボ!GODIVA Bakery ゴディパン 本店「あんみそショコラぱん 3個入」 appeared first on Dtimes.