GENERATIONS £·¿Í¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤ÞËÍÃ£¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡£·¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡×¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬£¶Æü¡¢¹¹¿·¡£ÇòßÀ°¡Íò¤¬£Ô£Â£Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö£Ã£Ä£Ô£Ö¡¡¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª£²»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î£³£°Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï£¶·î£²£µÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ£Ì£Ä£È¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤âÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤Ï£·¿Í¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÇòßÀ°¡Íò¤Ç¤¹¡¡£Ã£Ä£Ô£Ö£·¿ÍºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎËÍÃ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î°¦¤â´¶¤¸¤ë±ÇÁü¤â¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤ÞËÍÃ£¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£