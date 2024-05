King & Princeが5月23日に迎えるCDデビュー6周年を記念して、最新シングル収録曲とベスト盤楽曲を、サブスクリプション(音楽ストリーミングサービス)やダウンロードサービスで配信スタートすることが発表されました。

配信となるのは、King & Princeの計63曲。内訳は、5月23日に発売する15枚目のシングル『halfmoon / moooove!!』の全収録楽曲 (6曲)と、2023年4月に発売されたKing & Prince初のベストアルバム『Mr.5』の全収録楽曲(57曲)です。

『Mr.5』にはデビューシングル『シンデレラガール』から12枚目のシングル『Life goes on / We are young』までのシングル表題曲16曲が含まれており、映画主題歌の『koi-wazurai』、ドラマ主題歌として話題となった『TraceTrace』『ツキヨミ』といった楽曲も、今回初めてサブスクで解禁となります。

メンバー(永瀬廉さん、郄橋海人さん)は、「5月20日にはニューシングル 『halfmoon』と『moooove!!』の2曲を。5月23日にはニューシングルのカップリング曲となんと、King & Princeの初となるベストアルバム『Mr.5』も全曲一挙にデジタル配信をすることになりました。皆さんにもたくさん愛してもらっていたので、全曲いつでも聴いてもらえるようになって僕たちも嬉しいです」とコメントしました。