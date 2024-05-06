東部・花蓮で立て続けに地震 8分以内に震度4が2回／台湾
（台北中央社）6日午後5時52分ごろ、東部・花蓮県近海を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは16.1キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.9と推定される。
各地の最大震度は次の通り。震度4＝東部・花蓮県、中部・南投県▽震度3＝東部・台東県、中部・台中市、彰化県、雲林県、北東部・宜蘭県、南部・嘉義県、嘉義市▽震度2＝南部・高雄市、台南市、中部・苗栗県、北部・新竹県、新竹市、新北市、桃園市▽震度1＝北部・台北市、基隆市、南部・屏東県、離島・澎湖県。
また同日午後5時45分ごろにも花蓮県近海を震源とする地震が発生した。震源の深さは15.6キロ、マグニチュード（M）は5.9と推定される。東部・花蓮県、台東県、中部・南投県で最大震度4を観測した。
（編集：田中宏樹）
各地の最大震度は次の通り。震度4＝東部・花蓮県、中部・南投県▽震度3＝東部・台東県、中部・台中市、彰化県、雲林県、北東部・宜蘭県、南部・嘉義県、嘉義市▽震度2＝南部・高雄市、台南市、中部・苗栗県、北部・新竹県、新竹市、新北市、桃園市▽震度1＝北部・台北市、基隆市、南部・屏東県、離島・澎湖県。
また同日午後5時45分ごろにも花蓮県近海を震源とする地震が発生した。震源の深さは15.6キロ、マグニチュード（M）は5.9と推定される。東部・花蓮県、台東県、中部・南投県で最大震度4を観測した。
（編集：田中宏樹）