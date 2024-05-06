£Í¡Ý£±Ì¡ºÍ»Õ¤ÎÇÐÍ¥µ¯ÍÑ¤ÇàÂçº¬áÎÌ»º¡¡·Ý¿Í¤¬·Ù¾â¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤«¤éÁª¤ó¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ø£Ø£Ã£Ì£Õ£Â¡×¤ÎÂçÅç°éÃè¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·Ý¿Í¤ÎÇÐÍ¥µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÄÌ¤Ç¤¢¤ëÂçÅç¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¥É¥é¥ÞÇÐÍ¥¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤ºÀµÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤ÆÉáÃÊ¤«¤é¡ØËÜ¿ÍÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤±éµ»¡Ù¤ò¤·¤Æ¤ë¥³¥ó¥È»Õ¤«¤éÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥¹¥ÈÁª½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¡£¡ÖºÇ¶áÂç¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¡ØÂçº¬¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¡¢¤Û¤È¤ó¤É£Í¡Ý£±¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È·Ï¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡¡µ¤¤Å¤¤¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈÉ¡ª¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¶È¤¬ÄêÃå¤·¤¿£Í¡Ý£±¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¼ÇÂçÊå¡Ê£´£°¡Ë¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×Â¼ÅÄ½¨Î¼¡Ê£´£´¡Ë¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×°½ÉôÍ´Æó¡Ê£´£¶¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê£´£¹¡Ë¤òÎóµó¡£¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Î£Í¡Ý£±¤¤Ã¤«¤±¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï³µ¤Í¥¤¥¸¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤ÎÎã¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ì¾¤òµó¤²¤¿£´Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±éµ»ÎÏ°ÊÁ°¤Ë¤Þ¤º¤¿¤À¤¿¤ÀÅöÂåÃËÁ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤«¤é¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÀì¶ÈÇÐÍ¥ÊÂ¤ß¤Ë¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«´ñÀ×Åª¤ËØá°Í·¿¤Î±éµ»¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤ÑÌ¡ºÍ»Õ¤ÏËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÇä¤ë»Å»ö¤À¤«¤éÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£