PKCZ®が、約7年ぶりとなるアルバム『Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up』を6月1日にリリースする。

(関連:PKCZ®、サプライズ演出満載の熱狂的なステージ 初単独ライブ『感謝祭』で見せたユニットの楽しい未来)

デジタルアルバムとしては初のリリースとなる今作には、過去にリリースした「T.O.K.Y.O.」や「Gravity」などの作品に加えて、新曲2曲を収録。さらに、PKCZ®として初のオリジナル音源となる 「PLAY THAT feat.登坂広臣,CrystalKay,CRAZYBOY」を、ALANのボーカルで収録し直した「PLAY THAT‘24 (ALAN ver.)」も収められた、全11曲のアルバムとなる。

また、リード曲「Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up」が、5月23日に先行シングルとして配信リリース。本楽曲は90s風のレイブサウンドをベースとした疾走感あるトラックに、ALANのラップと<Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up>の掛け声が入る、ライブで盛り上がる楽曲に仕上がっている。

もう一方の新曲「So Tight」は、浮遊感とエモさのあるキャッチーなトラックにALANの切ないボーカルがマッチする1曲。音質の仕上げまで徹底的にこだわり、クラブとJPOPの間を行き来するサウンドになっている。

発表とあわせて公開されたアートワークは、ともにアルバムのタイトルにちなみ、ハートを存分に散りばめたデザインに、手の指でハートを作るポーズが印象的なものとなっている。

さらに、昨年開催したツアー『感謝祭』を、6月よりエリアを拡大して各地で開催。6月20日の東京 Spotify O-EAST公演を皮切りに、全国6カ所で行われる。

<メンバーコメント>

■Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up

ツアーでのLIVEを想定して制作しました。『Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up』の掛け声と共に皆さんで盛り上がれたら嬉しいです!

■So Tight

エモく切ないラブソングですがよくリリックを聴くと…。踊りながら歌詞も楽しんでください!

(文=リアルサウンド編集部)