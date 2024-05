カジュアルウェアブランド「Golden Bear」は、世界中で今なお愛され続ける映画『ハリー・ポッター』シリーズとの初のコラボレーションTシャツを一部の店舗・オンラインストアにて発売中だ。大人から子どもまで家族で楽しめるTシャツを紹介する。『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。さらに、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』など、その魔法ワールドは今も広がり続けており、世界中の人々を魅了している。

家族ですごす日々に寄り添い、着るほどに愛着が深くなっていく服作りを目指すというGolden Bearが、世界中で子どもから大人まで幅広い世代に愛されている『ハリー・ポッター』の魅力に共感し、実現した今回のコラボレーション。ラインナップは、ハリー・ポッターTシャツ(HOLD ON)とハリー・ポッターTシャツ(エンブレム)の2種。ハリー・ポッターTシャツ(HOLD ON)は、映画シリーズ第2作『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の冒頭で、ハリーとロンが空飛ぶ車でホグワーツに向かう名シーンをプリントで表現。くすみカラーのボディなのでプリントも程良く馴染み、大人っぽい雰囲気となっている。ハリー・ポッターTシャツ(エンブレム)は、ホグワーツ魔法魔術学校のエンブレムモチーフを胸にプリント。モノトーンのボディに4寮のカラーが映える、シンプルなワンポイントで仕上げている。ネックの後ろ側には HOLD ON プリントと同様に「Golden Bear」のロゴをあしらっている。年代を問わず着やすいシンプルなクルーネックのTシャツに、映画のモチーフをプリント。レディースとお揃いのキッズサイズも展開しているので、ぜひ親子で『ハリー・ポッター』の世界観を楽しんでほしい。本商品はワーナー ブラザース ジャパン合同会社との商品化契約に基づき株式会社グレイスが企画・製造したものですWIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)