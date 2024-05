ASPが、メジャー1stフルアルバムを10月2日にリリース。あわせて告知映像が公開された。

(関連:【映像】ASP、メジャー1stフルアルバム告知映像)

本情報は、5月5日に開催された全国Zeppツアー『MARCH with ROGUES to BUDOKAN』ファイナル公演にて発表されたもので、ライブでは告知映像も上映された。映像はメンバーのユメカ・ナウカナ?が歳をとり、孫が遊びにきた時にASPの活動を遡り記憶を思い出していく、といった、不思議な世界観の内容となっている。アルバムの詳細は後日解禁されていくとのこと。

なおASPは、5月11日より、グループ初となる47都道府県ツアー『ASP complementation plan B』を開催。同ツアーも、10月8日に日本武道館で実施される『We are in BUDOKAN ‟The floor is all ours!!”』のチケットを所持していれば、開催される全ての公演が無料で入場可能となっている。

(文=リアルサウンド編集部)