【モデルプレス=2024/05/06】フロントメンバーとして、白濱亜嵐(EXILE/GENERATIONS)、EXILE MAKIDAI、DJ DARUMAを擁するクリエイティブユニット・PKCZ(R)が6月1日、1st Digital Album「Put Your Hearts Up,Everybody Jump Up」を発売することが決定。併せて、単独ツアー「PKCZ(R)感謝祭 2024〜Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up〜」の開催が発表された。

2017年8月にリリースした「360°ChamberZ」から約7年ぶりとなる本アルバム。今作は、過去にリリースした「T.O.K.Y.O.」や「Gravity」などの作品に加えて、新曲2曲と、PKCZ(R)として初のオリジナル音源となる 「PLAY THAT feat.登坂広臣,CrystalKay,CRAZYBOY」を、白濱のVo.で収録し直した「PLAY THAT’24 (ALAN ver.)」含む、全11曲を収録した。2曲の新曲のうち、アルバムのタイトルでもあり、リード曲でもある、「Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up」は、5月23日に先行シングルとして配信リリースが決定。この楽曲は、90sRAVEサウンドをベースとした疾走感あるトラックに、白濱のラップと「Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up」の掛け声が入る、LIVE会場での盛り上がり必至な楽曲に仕上がっている。もう1曲の新曲「So Tight」は、浮遊感とエモさのあるキャッチーなトラックに白濱の切ないボーカルがマッチする1曲。音質の仕上げまで徹底的にこだわり、クラブとJ-POPの間を行き来するサウンドになっている。また、音源はもちろんのこと、初公開となったジャケ写アー写は、ともにアルバムのタイトルに因み、ハートを存分に散りばめたデザインに手の指でハートを作るポーズがとてもキュートな愛溢れるこだわり抜いたアートワークに。さらに、7年ぶりに発売されるアルバムを引っ提げ、2023年に好評だった「感謝祭」を、エリアを拡大し各地で公演を行うことが決定した。(modelpress編集部)1.Put Your Hearts Up, Everybody Jump Up2.Sonic Special Stage/PKCZ(R)REMIX3.煩悩解放運動4.GLAMOROUS5.もういいじゃん6.T.O.K.Y.O.7.Gravity8.Gekkabijin9.HARD LUCK MADNESS10.So Tight11.PLAY THAT’24(ALAN ver.)・6月20日(木)東京 Spotify O-EAST・6月27日(木)大阪GORILLA HALL OSAKA・7月14日(日)福岡 UNITEDLAB・7月15日(月・祝)広島 HIROSHIMA CLUB QUATTRO・8月1日(木)岡山 CRAZYMAMA KINGDOM・8月2日(金)名古屋 DIAMOND HALL【Not Sponsored 記事】