マ・ドンソク＆キム・ムヨルら出演の映画「犯罪都市4」が観客動員数800万人を突破！公開から13日で快挙

映画「犯罪都市4」が観客動員数800万人を突破し、公開から13日で快挙を成し遂げた。韓国映画振興委員会の映画館入場券統合ネットワークによると、本日(6日)午前8時基準で公開から13日目に観客動員数800万人を突破。映画「破墓」(公開18日目)はもちろん、シリーズ最高ヒット作である「犯罪都市 THE ROUNDUP」の(公開18日目)観客動員数800万人突破時点を5日も早めたスピードだ。

このように驚くべき興行速度を見せている同作は、公開2週目に累積観客数796万3,149人を突破し、「犯罪都市 THE ROUNDUP」公開2週目の累積観客数654万6,674人、「犯罪都市 NO WAY OUT」公開2週目の累積観客数778万2,660人を超え、シリーズ最高観客数を打ち立てた。ここに「破墓」公開2週目の累積観客数603万3,171人の記録を抜き、2024年韓国劇場街の真の“興行強者”としての面貌を見せつけた。「犯罪都市4」は、怪物刑事マ・ソクド(マ・ドンソク)が大規模オンライン違法賭博組織を動かす特殊部隊傭兵出身の悪党ペク・チャンギ(キム・ムヨル)とIT業界の天才CEOチャン・ドンチョル(イ・ドンフィ)に立ち向かい、再び帰ってきたチャン・イス(パク・ジファン)、広域捜査隊&サイバーチームと共に展開する犯罪掃討作戦を描く。