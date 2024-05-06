[5.6 J3第13節](長良川)

※19:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 上田智輝

DF 5 石田崚真

DF 18 小川真輝

DF 39 遠藤元一

MF 8 荒木大吾

MF 10 庄司悦大

MF 21 青木拓矢

MF 40 川上竜

FW 17 田口裕也

FW 24 粟飯原尚平

FW 27 横山智也

控え

GK 50 後藤大輝

DF 4 甲斐健太郎

MF 6 北龍磨

MF 19 松本歩夢

MF 22 文仁柱

MF 38 新垣貴之

FW 99 イ・ヨンジェ

監督

上野優作

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 27 田中悠也

DF 13 工藤孝太

DF 22 山脇樺織

DF 24 前田紘基

DF 50 杉山耕二

MF 7 平原隆暉

MF 8 若谷拓海

MF 21 牛之濱拓

MF 34 高吉正真

FW 10 永井龍

FW 29 高昇辰

控え

GK 31 大谷幸輝

DF 4 長谷川光基

DF 33 乾貴哉

MF 15 小林里駆

MF 17 岡野凜平

MF 19 井野文太

FW 9 平山駿

監督

増本浩平