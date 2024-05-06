岐阜vs北九州 スタメン発表
[5.6 J3第13節](長良川)
※19:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 39 遠藤元一
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 40 川上竜
FW 17 田口裕也
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
MF 6 北龍磨
MF 19 松本歩夢
MF 22 文仁柱
MF 38 新垣貴之
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 22 山脇樺織
DF 24 前田紘基
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 8 若谷拓海
MF 21 牛之濱拓
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
FW 29 高昇辰
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
DF 33 乾貴哉
MF 15 小林里駆
MF 17 岡野凜平
MF 19 井野文太
FW 9 平山駿
監督
増本浩平
※19:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 5 石田崚真
DF 18 小川真輝
DF 39 遠藤元一
MF 8 荒木大吾
MF 10 庄司悦大
MF 21 青木拓矢
MF 40 川上竜
FW 17 田口裕也
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
MF 6 北龍磨
MF 19 松本歩夢
MF 22 文仁柱
MF 38 新垣貴之
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
上野優作
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 22 山脇樺織
DF 24 前田紘基
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 8 若谷拓海
MF 21 牛之濱拓
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
FW 29 高昇辰
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
DF 33 乾貴哉
MF 15 小林里駆
MF 17 岡野凜平
MF 19 井野文太
FW 9 平山駿
監督
増本浩平