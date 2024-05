2024年5月7日(火)から、ディズニー・ムーミン・すみっコぐらしの夏らしい涼しげなレターセットが、郵便局限定で登場! さっそく商品をチェックしよう!今回登場するのは、「竹製ミニうちわ」「封筒」「便箋」の3アイテムをセットにした『竹製うちわレターセット』。全国約3000の郵便局と『郵便局のネットショップ』限定で販売される。ラインナップは、くまのプーさん、ラプンツェル、オラフ、スノークのおじょうさん、リトルミイ、ムーミンとスナフキン、すみっコぐらし アイスクリーム、すみっコぐらし うみ、すみっコぐらし おばけの全9種類。人気キャラクターの中から、自分の好きなデザインを選べるのは嬉しい!

封筒・便箋・竹製ミニうちわには、アイスクリームやひまわりといった夏らしいイラストがあしらわれているところもポイント。送る側も、受け取る側も、季節を感じられるアイテムにワクワクすること間違いなしだ。価格は660円(税込)で、購入後、郵送する際は切手を貼るのをお忘れなく。夏のギフトやメッセージのやり取りにピッタリな、素敵なレターセットをお見逃しなく♪(C)Disney(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.(C) Moomin Characters TM FUTABA(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.